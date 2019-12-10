【東亞錦標賽．直擊】中國首戰負日本　姜至鵬飛踢對手後腦惹爭議

東亞足球錦標賽決賽周今日正式在釜山打響戰鼓，男子組首仗有中國大戰日本，派出「選拔隊」的中國，終以1：2敗予日本。 中國雖在尾段扳回一球破蛋，但比賽期間出現兩次爭議判決，其中姜至鵬飛踢橋岡大樹後腦一幕，遭日本網民譏為「少林足球劣質化的功夫足球」。 香港01記者袁志浩、吳浩然釜山直擊

賽前傳言以擊敗香港為「唯一底線」的中國，首仗對日本先收起于大寶及韋世豪；日本則派出近半隊U22球員，配以佐佐木翔及鈴木武藏等較具經驗的球員應戰。

釜山雖冷、日本亦派出大批U22球員，但「Ultra Nippon」仍有不少球迷到場打氣。（袁志浩攝）

中國隊亦有不少球迷到場支持，有球迷因天冷，手捧杯麵取暖。（袁志浩攝）

+ 6 + 5 + 4

比賽大部份時間由日本控制，「藍武士」在29分鐘打開紀錄，森島司左側切入禁區橫傳，鈴木武藏快後衛一步接應射入成1：0。換邊後8分鐘，中國幾乎追平，明天右路畸角位殺入禁區勁射，日本門將中村航輔單手拍到皮球再中楣彈出。



70分鐘，井手口陽介開出角球，三浦弦太接應頂入成2：0，領先兩球的日本開始放慢腳步，到90分鐘中國扳回一球，董學升頭槌頂入，日本終以2：1擊敗中國打開勝門。

日本最終以2：1擊敗中國，首場賽事順利獲勝。（袁志浩攝）

董學升頭槌頂入，為中國扳回一球。（袁志浩攝）

今仗出現兩個爭議判決，先是31分鐘，中國的姜至鵬爭波時「起飛腳」，凌空踩中日本的橋岡大樹後腦，雖然動作相當礙眼，但只遭罰黃牌，橋岡大樹亦無大礙，可繼續應戰；到67分鐘，李昂與上田綺世禁區內爭球，上田爭贏身位，但李昂從後向前將其撞跌，球證卻示意沒有犯規。



有日本網民賽後在twitter上載姜至鵬飛踢橋岡大樹一幕，直指是「少林足球劣化版的功夫足球」，惹來熱議。