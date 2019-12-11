【歐聯】一文睇盡分組賽晉級形勢　16強只餘兩席有懸念

歐聯16強，即將全部誕生，經過周二晚的比賽後，已經有14席塵埃落定，4支英超球隊全部晉級。出線16強的懸念只餘C組及D組次名，C組三雄爭次名，薩克達暫時領先，而D組則由馬德里體育會及利華古遜爭奪。

E組的利物浦以2：0擊敗薩爾斯堡，6戰得13分，取得首名出線。拿玻里則以4：0大勝亨克，6戰得12分，以次名晉級16強。薩爾斯堡以7分排第3，轉戰歐霸盃32強，至於亨克就以1分包尾。

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歐聯E組，利物浦及拿玻里晉級16強。（歐洲足協官網）

利物浦以2：0贏薩爾斯堡，取得首名晉級。（路透社）

F組的巴塞隆拿已提早出線，他們最後一場作客以2：1擊敗國際米蘭，以14分得小組首名。多蒙特以2：1贏布拉格斯拉維亞，6戰得10分，以小組次名入16強。輸波的國際米蘭就以7分排第3，轉戰歐霸盃32強，而布拉格斯拉維亞就以2分包尾。

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歐聯F組，巴塞及多蒙特晉級16強。（歐洲足協官網）

巴塞擊敗國米，首名晉級，而國米則無緣16強。（路透社）

G組的里昂主場以2：2迫和RB萊比錫，兩隊攜手晉級16強。RB萊比錫以11分得首名，而里昂就以8分取得次名。賓菲加雖然末輪以3：0大勝辛尼特，但7分不足以入16強，只能排第3位，轉戰歐霸盃32強。

歐聯G組，萊比錫及里昂晉級16強。（歐洲足協官網）

里昂追平2：2完場，與萊比錫攜手出線。（路透社）

H組的華倫西亞作客贏阿積士1：0，以11分升上榜首，與另一場贏里爾2：1的車路士同分，因對賽成績較佳得首名晉級，而車路士就以次名入16強，而開波前排榜首的阿積士，就跌落第3位，轉戰歐霸盃；里爾則以1分包尾。

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歐聯H組，華倫西亞及車路士晉級16強。（歐洲足協官網）

阿積士原本排榜首，但末輪不敵華倫西亞，跌到第3位。（路透社）

A組的局勢大定，巴黎聖日耳門及皇家馬德里分別鎖定小組頭兩名晉級，3分的布魯日及2分的加拉塔沙雷會爭小組第3名。

末輪賽程：

巴黎聖日耳門 Vs 加拉塔沙雷

布魯日 Vs 皇家馬德里

歐聯A組，PSG及皇馬晉級16強。（歐洲足協官網）

B組同樣大局已定，拜仁慕尼黑肯定首名入16強，而熱刺亦取得次名資格，3分的貝爾格萊德紅星及1分的奧林比亞高斯爭小組第3名。

末輪賽程：

拜仁慕尼黑 Vs 熱刺

奧林比亞高斯 Vs 貝爾格萊德紅星

歐聯B組，拜仁及熱刺晉級16強。（歐洲足協官網）

C組的曼城一枝獨秀，以11分鎖定小組首名。6分的薩克達、5分的薩格勒布戴拿模及4分的阿特蘭大將競逐小組次名。

末輪賽程：

薩格勒布戴拿模 Vs 曼城

薩克達 Vs 阿特蘭大

歐聯C組，曼城首名晉級16強。（歐洲足協官網）

D組的祖雲達斯以13分提早以首名晉級16強，7分的馬德里體育會及6分的利華古遜將爭奪小組次名。

末輪賽程：

馬德里體育會 Vs 莫斯科火車頭

利華古遜 Vs 祖雲達斯

歐聯D組，祖雲達斯晉級16強。（歐洲足協官網）

晉級歐聯16強隊伍：

小組首名：巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、祖雲達斯、RB萊比錫、利物浦、曼城、巴黎聖日耳門、華倫西亞

小組次名：多蒙特、車路士、里昂、拿玻里、皇家馬德里、熱刺

在香港時間周一晚7時，歐洲足協將舉行歐聯16強的抽籤。同組及同國球隊不會在16強相遇。首名晉級的球隊在16強會先客後主。

16強首回合於2月18、19、25及26日舉行，次回合則於3月10、11、17及18日舉行。