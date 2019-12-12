【英超】車路士班主拒絕25億鎊報價　史丹福橋或成賣盤一大阻力

英國傳媒日前指，一名美國富豪有意收購車路士，但遭班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）拒絕。 「阿巴」因為出價而拒絕，但有英媒指出，就算價錢合這名俄羅斯富豪心水，會內一個組織會令賣盤增加難度。

外國傳媒指美國富豪Todd Boehly有意收購車路士，報價25億鎊卻遭阿巴莫域治拒絕。《華爾街日報》指出，阿巴已向Boehly提出，若想收購車路士就要提高報價。阿巴自去年因其英國簽證因英俄關係變得緊張而不獲續期，已對賣盤抱開放態度。俄羅斯富豪更因為這個原因，取消擴建史丹福橋（Stamford Bridge）計劃。原本擴建計劃會令史丹福橋的座位數字由4.1萬個增加到6萬個。

阿巴莫域治有意賣車路士。（Getty Images）

美國富豪有意收購車路士，但報價被拒絕。（美聯社）

事實上，史丹福橋亦可能成為阿巴賣盤的一大絆腳石。史丹福橋的主人並非阿巴莫域治及車路士，而是名為車路士球場業主公開股份有限公司（Chelsea Pitch Owners PLC，下稱CPO）的非牟利組織。雖然球會是車路士的一部份，但它卻有能力阻止阿巴賣盤。

CPO於1992年由時任球會主席卑斯（Ken Bates）成立，用以收購地產發展商持有史丹福橋的土地，向球迷提供保證史丹福橋會長期用作車路士的主場。CPO成立前，球迷自1984年球會賣手上持有土地用作翻新球場之用後，就怕終有一日會失去史丹福橋，CPO的作用正是確保球場不會再賣給發展商。

史丹福橋的管理組織或成阿巴賣盤的障礙。（網上圖片）

CPO與車路士的關係

CPO成立後以1020萬鎊收購球場土地，這筆錢部份來自球會的借貸。車路士借錢給CPO換來一份199年史丹福橋的租約，而且租金相當低。任何在租約上的改動，一定要得75% CPO股東的同意。CPO亦限制股東不得持有多於100股，時至今日，CPO已賣出21000股，時任主席為車路士前隊長泰利（John Terry）。

車路士今季因禁買令無法擴軍，但起用年青球員卻有不錯效果。（美聯社）

CPO如何影響阿巴莫域治賣車路士

阿巴莫域治並非史丹福橋主人，這一個事實已令他賣盤有難度。波比列基夫（Bob Ratcliffe）以及一個中東財團都嘗試收購車路士，但都指出球場不屬於球會是他們打退堂鼓的主因。53歲的阿巴莫域治於2011年曾嘗試收購CPO，但只得61.6%股東同意，未達到75%的基本要求，購買史丹福橋行動失敗。

未能擁有球場，意味就算成功賣盤，下一任班主都不可能搬球場，若要改動租約或擴建球場，都要與CPO談判，而CPO內一班較傳統的股東，定會出手阻撓。這亦是令到有意收購的財團卻步的原因之一。值得一提的是，現時英超有7隊的主場並非由球會擁有，如曼城、狼隊、紐卡素等，但他們主場的持有人都是市政府，只得車路士一隊是私人持有。