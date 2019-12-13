【東亞錦標賽．直擊】橋岡大樹回應事件　日職MVP：提防港隊反擊

東亞足球錦標賽第二輪賽事，日本隊將在明日（14日）鬥香港，日前對中國時被踢中頭部的橋岡大樹，賽前練習時已無大礙。至於首仗並未上陣的日職MVP仲川輝人，今場有望首度披甲，他揚言要助日本高舉錦標，也希望藉此測試自己的能耐。 香港01記者袁志浩、吳浩然 釜山直擊

香港隊第二戰的對手日本，首場以2：1擊敗中國，不過比賽期間「藍武士」後衛橋岡大樹，於爭球時被中國的姜至鵬凌空踩中後腦。橋岡大樹雖無大礙，但姜至鵬動作礙眼，事後更以「對方的頭碰到我的腳」解釋，引起球迷熱議。

橋岡大樹（右）坦言被首仗被姜至鵬「完全踢中頭部」。（袁志浩攝）

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橋岡大樹：他完全踢中我的頭部

橋岡過了兩天後接受傳媒訪問時指，頭部仍感到些許痛楚。他透露自己重看比賽畫面後，認為姜至鵬完全踢中他的頭部，因此直指該動作應被罰紅牌。不過這位現效力浦和紅鑽的球員又稱，會尊重球證判決，不會為此多加意見。橋岡事後補充時，認為之所以會出現今次「起飛腳」場面，是因為兩隊球員都非常搏命。他坦言自己沒有嚴重受傷，就已經很好了。

仲川輝人為橫濱水手奪得久違的日職冠軍，更成為應屆聯賽MVP。（袁志浩攝）

日職MVP首晉大國腳 「想測試自己有多少能耐」

日本隊另一焦點，自然落在翼鋒仲川輝人身上，這位效力橫濱水手的球員，今季以15入球9助攻，當選日職神射手兼MVP，也協助球隊相隔15年重奪日職冠軍。不過來到國家隊，27歲的仲川卻是首度入選，在對中國一役也只列後備，明日鬥香港大有機會獲得首頂日本隊喼帽。對此仲川表示今屆東亞錦決賽周對他意義重大，「我來是要為日本隊贏得錦標及榮耀，也希望嘗試跟看看自己有多少能耐，所以我很期待明天的比賽。」

日本隊主教練森保一。（袁志浩攝）

仲川輝人：要小心港隊快速反擊

日本今屆賽事未有徵召旅歐球員，陣容主要以本土聯賽及U22球員為主，雖然實力相信仍在港隊之上，但仲川並沒掉以輕心。他認為日本要提防香港的反擊，「球隊由攻轉守時的表現很重要，因為香港反擊十分快速，這一點需要特別小心。」仲片雖然慣用右腳，但卻能以左腳燙射出精彩入球，他指假如能獲派上陣的話，也想為日本隊的進攻帶來更多元化，「我們會專注在組織上，自己也會嘗試多切入中路起腳，希望球隊的進攻往往能以射門來完結。」