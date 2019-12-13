【英超】高普續約兩年　留利物浦至2024　班主讚世界最佳

利物浦周五（13日）宣布領隊高普（Jurgen Klopp）與「紅軍」續約，在現時合約上再加兩年，留隊至20224年。 談及為何簽紙，高普指今次續約是「表態」，自己「不可能計劃離開」。

高普2015年成為利物浦領隊，去季勇奪歐聯，今季季初又奪得歐洲超級盃，現時又於英超排第一。他在聲明中說：「對我個人來說，今次（續約）是對自己與球會合作至今得到的一切，以及前路仍可以取得什麼成就的表態。」

利物浦今季表現出色，早前歐聯出線殺入16強。（路透社）

高普認為今次續約是一種表態。（路透社）

「當我見到這球會的發展及其他正在實行的計劃時，我都覺得自己的貢獻只會愈來愈多。」高普續道：「（利物浦）現時的位置那麼好，我不可能計劃離開這球會。」除了高普外，其兩名得力助手卡拉韋茲（Peter Krawietz）及拉德斯（Pepijn Lijnders）亦同意續約，利物浦確保教練團的核心維持不變。

延伸閱讀：

【高普上任四周年】8個小習慣令質疑者變信徒 紅軍小改變大改善

【高普上任四周年】化繁為簡的人性化管理哲學 為利物浦扭轉乾坤

高普指利物浦現時正處於高峰，不可能計劃離開。（路透社）

班主聲日大讚世界最佳領隊

利物浦班主亨利（John Henry）在聲明中說：「能與高普及其團隊續約，我們眾人都極之高興。這是班主團領導利物浦至今最重要時刻之一，我們都相信世上沒有其他比高普更好的領隊。這決定將會令到球會的發展計劃得到持續發展。」亨利又說：「如果利物浦要尋求精英中的精英來擔任領隊的話，高普絕對是首選，這是毋庸置疑的。我們相信今次續約將會使雙方的信任更穩固。」

利物浦將於今周英超主場對屈福特，然後出發到卡塔爾，以去季歐聯冠軍身分，出戰世界冠軍球會盃。