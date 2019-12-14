【花式溜冰】美少女薩姬杜娃賽季休戰　「希望重拾比賽慾望」

女子花式溜冰新星冒出，尤其在冬運大國俄羅斯。13、14歲的「妹妹」冒起，17、18歲的少女已過氣。 平昌冬奧金牌得主薩姬杜娃（Alina Zagitova）踏入本賽季，成績開始下滑。剛過去的花式溜冰大獎賽總決賽敬陪末席後，宣布本賽季休息，不會出戰選拔賽，即無緣衛冕世錦賽，但她強調並非退役。

現年17歲的薩姬杜娃本賽季只參加了大獎賽其中兩站，只得一亞一季，同樣屈居於少一歲的同胞高斯托妮亞（Alena Kostornaia）之後。來到上周日（8日）總決賽，她在短節目之後排第二，但自由滑大失水準，除了跌倒，仍多次未能完整施展動作而被扣分，總分在6名選手中包尾。

薩姬杜娃在大獎賽總決賽大失水準。（路透社）

薩姬杜娃於昨日（13日）接受俄羅斯一個電視節目訪問稱，不會參加本月末舉行的俄羅斯全國錦標賽，意味失去參加來年歐洲大獎賽及世錦賽的機會。她強調希望休息一會，從中找出正確方向，「我已擁有許多，只希望重拾比賽的慾望」，故此她強調並非退休，「我並非退出這運動，會留在冰場，會繼續訓練」。

高斯托妮亞（中）、舒查巴高娃（左）及托路索娃（右）均出自同一教練組，動作難度較薩姬杜娃更高。（美聯社）

薩姬杜娃在2017年崛起，成為青少年世界冠軍後一舉奪得歐州賽及大獎賽總決賽冠軍，繼而於2018年平昌冬奧奪得金牌，其中短節目82.92分更創出世界紀錄。接下來的2018/19賽季，她保持水準，並於本年3月的世錦賽奪冠。

薩姬杜娃奪得奪得奧運金牌時奪起鮮紅戰衣。（資料圖片）

但來到本賽季，同門的年輕選手如高斯托妮亞、舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）及托路索娃（Alexandra Trusova）紛紛嶄露頭角，動作中完成三周半跳，甚至四周跳，令難度更高。上述三人便在大獎賽總決賽包辦三甲。相反，薩姬杜娃在世錦賽奪冠後自言已贏盡一切，現時已入讀大學的體育學科，向教練之路進發。難怪有日本傳媒指，薩姬杜娃宣布休息，事實上等同退役。或許，未來更多機會看見這名美少女的地方，是日本的綜藝節目，而非冰場。