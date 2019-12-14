【英超】利物浦2：0力克屈福特　沙拿梅開二度為世冠盃壯行色

利物浦周六（14日）英超對屈福特，踢完之後就會飛到卡塔爾參加世界冠軍球會盃，當然想贏波壯行。不過，榜尾的屈福特給了「紅軍」不少考驗，幸穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）梅開二度，助球隊以2：0擊敗屈福特，保住聯賽不敗身去爭世冠盃。

開賽僅5分鐘，屈福特就差點有機會給主隊一個「驚喜」，伊斯美拿沙亞的傳中十分到位，可惜遲了半步未能碰到足球。利物浦雖然控球較多，但攻勢不如屈福特般凌厲，直到38分鐘憑一次反擊，沙拿於禁區頂右腳燙入死角，領先1：0。屈福特完半場前差點可以追和，利物浦門將艾利臣比加（Alisson Becker）擋出客隊傳中，沙亞迎球起腳，豈料「大撻Q」，本在眼前的皮球彈到自己身後。「紅軍」半場領先一球回更衣室。

迪尼踢空氣，錯失屈福特領先良機。（路透社）

沙拿妙射為利物浦打開記錄。（路透社）

利物浦換邊後很快就再找到入球，梳頓沙基利（Xherdan Shaqiri）傳中，沙迪奧文尼頂入。不過，文尼疑似站在越位位置，要用VAR確定是否入球，最終判文尼臀部越位在先，入球無效。大難不死，屈福特差一點就追和，迪路菲奧（Gerard Deulofeu）接應隊友直線妙傳，力壓阿歷山大阿諾特（Alexander Arnold-Trent）射門，但被艾利臣擋出。

文尼頭槌得手，但VAR指他越位在先，最終入球無效。（路透社）

今仗極活躍的沙亞60分鐘爆過雲迪積克（Virgil van Dijk），後者輕輕用手推了沙亞一下，屈福特眾將即時狂呼12碼，但球證直指龍門球。3分鐘後利物浦有兩次單刀機會，沙拿追上隊友傳球時被對手守衛拉住，但未有繼續比賽，反而停在完地投訴，未獲球證理會，很快他又再次單騎殺入客隊禁區，但射門軟弱無力且偏離目標。

迪路菲奧未能射破艾利臣十指關。（路透社）

沙拿梅開二度奠勝

法明奴本來於74分鐘有機會擴大差距，但他面對多名屈福特守將，射門省中對手改善方向，被賓科士打（Ben Foster）輕易沒收。久攻不下，「紅軍」差一點「擺烏龍」，VVD 80分鐘回傳給艾利臣，但二人溝通出現問題，艾利臣以為要出來接波，VVD回傳柱邊出界。屈福特角球由迪路菲奧開出，直接射中門柱，利物浦門前突然風聲鶴唳。

利物浦終於在90分鐘攻入致勝一球，文尼反擊沉底出地波省中對手後衛，後備上陣的奧歷治（Divok Origi）射門「撻Q」反而造就沙拿攻入第2球。不過，由於卡夫卡特攔截文尼時坐在門將後，使得站在科士打身邊的基斯甸卡巴些利成為最後一名守衛，沙拿與卡巴些利平排，故要用VAR確定他是否越位。最後球證判沙拿入球有效，利物浦終以2：0贏波，以聯賽不敗身飛到卡塔爾參加世界冠軍球會盃。