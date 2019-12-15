【英超】車路士球迷批林柏特偏袒小將　直呼「Lampard Out！」

車路士於史丹福橋以0：1不敵下游球隊般尼茅夫，近5場聯賽已錄4敗，球迷不滿程度可想而知。 不少「車迷」賽後都走上社交網站發洩，狠批領隊林柏特（Frank Lampard）偏袒一名小將，更有球迷指球隊已「慢慢變成阿仙奴」，呼籲炒林柏特撥亂反正。

般尼茅夫多得VAR改判，令到丹高士寧（Dan Gosling）入球有效，爆冷以一球小勝車路士。「藍戰士」整場比賽不乏機會，但美臣蒙特（Mason Mount）、艾馬臣柏美尼（Emerson Palmieri）都先後錯失入波良機，賽後球迷於twitter聲討今夏上任主帥一職的林柏特。

般尼茅夫爆冷於在史丹福橋擊敗車路士。（路透社）

蒙特成為眾矢之的。（路透社）

不少車迷都對林柏特寧可換走基斯甸普列錫（Christian Pulisic）、韋利安（Willian）及佐真奴（Jorginho），都要留下近期狀態一般的蒙特，最終因偏愛這名小將而賠上賽果，在主場輸給一隊過去5仗都吞敗的般尼茅夫，實在是不能原諒。林柏特賽後希望球員要時刻保持危機意識，要大膽進攻，「不要踢得太保守」，批評車路士對般尼茅夫「整體都踢得太保守」。

車迷指林柏特偏袒蒙特賠上賽果。（路透社）

「慢慢變成阿仙奴」

有球迷直言要車路士解僱林柏特：「林柏特Out！他的偏袒賠上了賽果。怎麼可能抽走踢得不錯的普列錫，但留住一個找不到感覺的蒙特？換走佐真奴也要留住蒙特。#LampardOut」更有球迷爆粗質疑為何林帥要留住蒙特，直言換入來的奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）是「枯木」。

車迷認為應該留住佐真奴，而非換走他。（路透社）

本身是車路士球迷的YouTuber Malik Ofori說：「林柏特換走佐真奴及普列錫，卻留蒙特在場上令我們輸波。阿列沙巴拿加也要學懂出迎的時間。對一隊連輸5場的球隊也不能在主場贏波，車路士正在慢慢變成阿仙奴。」

車迷twitter批評林柏特精選（按圖放大）