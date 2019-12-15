【英超】諾域治1：1賽和李斯特城　利物浦球迷網上「致謝」

英超李斯特城聯賽連勝告終，昨日他們主場遭諾域治前鋒普基射破大門，其後只能較靠對手門將的「烏龍球」1：1扳平客隊。痛失2分後，李斯特城與榜首利物浦差距擴至10分，利物浦球迷因而紛紛在網上讚揚諾域治助紅軍清理路前沙石，更指「金絲雀」是他們的英超第二愛隊。

諾域治普基接應一直線，入禁區後以地波射遠柱入網，助球隊26分鐘領先1：0。（法新社）

賽前李斯特城16戰得38分續排第2，落後利物浦8分，數字上追趕榜首非不可能任務。惟昨晚面對於降班區的諾域治，主場的李斯特城卻先遭對手先開紀錄。普基接應一直線，入禁區後以地波射遠柱入網，諾域治26分鐘領先1：0。

李斯特城昨日主場遭諾域治先開紀錄。（法新社）

華迪接應占士麥迪臣的角球開出前柱頭槌頂後，對方門將告魯爾卻把把皮球拍入網。（法新社）

不過其後李斯特城於38分鐘追平，華迪接應占士麥迪臣的角球開出前柱頭槌頂後，對方門將告魯爾卻把把皮球拍入網。雙方易邊後再沒有進帳，李斯特城最終只能較靠對手的「烏龍球」賽和諾域治，而早場利物浦3分全取，紅軍優勢拉開至10分。

事實華迪起初以為入球為自己頂入，但最終賽會判為告魯爾的「烏龍球」。（法新社）

面對與榜首的差距，李斯特城主帥羅渣士直言球隊現時需要重新出發：「當一直長勝，你會相信勝利會一直持續，事實是此不會發生，我們要重整再出發。」諾域治賽後17戰得12分續排「尾二」，搶得1分對護級形勢未見太大幫助。

面對與榜首的差距，李斯特城主帥羅渣士直言球隊現時需要重新出發。（法新社）

不過，另一邊廂的利物浦球迷卻為諾域治的表現而雀躍。事實諾域治表現低迷，但亦曾以3：2擊敗曼城及2：0挫愛華頓，昨日賽和李斯特城更助利物浦的榜首優勢擴至10分。不少利物浦球迷在社交媒體上向「金絲雀」致謝及笑言已找到英超第二愛隊，更有人指如若紅軍最後順利捧盃，諾域治就是當中關鍵。