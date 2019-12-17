【世冠盃】最後4強免費直播賽程一覽　利物浦蒙特雷爭入決賽

世界冠軍球會盃不經不覺打到最後4強，分別代表歐洲、南美洲的利物浦及法林明高將粉墨登場。 最後4場均有免費直播，本文會告訴大家什麼時間、哪一個電視台可以收看世冠盃比賽。

主辦國代表艾薩德於附加賽加時3：1擊敗大洋洲代表希安堅體育會（Hienghène Sport），但到日前半準決賽對墨超球隊蒙特雷，激戰90分鐘終以2：3落敗，無緣鬥上季歐聯代表利物浦。亞冠盃得主希拉爾在另一邊廂，一球力克非洲代表艾斯柏蘭斯，準決賽將跟巴甲雄獅法林明高一決高下。

利物浦剛完成英超賽事就飛往卡塔爾參賽。（路透社）

利物浦到達後進行簡單操練。（路透社）

事實上，無綫電視台全程直播今次賽事。經過3場比賽後，兩支勁旅正式登場，球迷將可以免費看到歐聯及南美自由盃冠軍的英姿。法林明高將於周三（18日）凌晨1：30鬥希拉爾，利物浦將會於周四（19日）凌晨大戰蒙特雷，爭決賽入場券。

法林明高球迷日前送球隊機扮「Ironman」。（美聯社）

世冠盃賽程及直播時間 12月18日（周三） 1：30am 4強：法林明高Vs希拉爾 12月19日（周四） 1：30am 4強：蒙特爾Vs利物浦 12月21日（周六） 10：30am 季軍戰 12月22日（周日） 1：30am 冠軍戰 無線85台直播