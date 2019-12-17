【意甲】反歧視運動以猴作畫捱轟　創作者：冀引起討論不怕爭議

意甲賽事近月發生種族歧視事件，黑人球員被球迷取笑膚色，引起外界關注。意甲賽會為此發起反歧視運動，但海報率先引發「關公災難」。 海報上的主角，是猴子。負責畫家解釋創作理念，不妨先閱讀，再判斷是曲高和寡，還是反應過敏。

意甲賽會公布三張以猴子為主題的畫像，猴子的臉上畫有花紋，令人聯想到足球。畫像出自描繪猴子而聞名的藝術家富加索圖（Simone Fugazzotto）的手筆，為5月意大利盃決賽拉素對阿特蘭大製作，故此顏色分別代表兩軍及使用的足球。意甲賽會此時決定「循環再用」於反歧視運動，總裁迪施亞禾（Luigi De Siervo）稱種族歧視問題，深入而複雜，希望打擊任何偏見，今後會邀請更多藝術家參與其中。

猴子臉上的圖案，代表足球。（Twitter）

富加索圖受訪時表示，希望以不一樣方式，提倡打擊種族歧視，「真的能夠使外界提出意見，引起討論，而不是一般口號，然後人們漠不關心」。他補充道，自己多年來以不同方式描繪猴子，藉此比喻人，「我們相信需要打擊這問題，故不認為會引起其他問題，亦準備好處理任何爭議」。他又指，如果有人認為以猴子為主題打擊種族歧視是錯誤，「任何人有自由思考，藝術總是引起討論與爭議」。

意甲總裁迪施亞禾（左）表示除了富加索圖（右）的畫作，還會邀請其他藝術家參與活動。（意甲官方網站）

果然，很多人認為是錯誤。社交媒體上近乎無人「get到」富加索圖的原意，「低級笑話」之留言不絕。意甲球隊羅馬在Twitter帖文指「甚感驚奇」，「明白意甲希望打擊種族歧視，但不相信這是正確方法」。亦有人指出畫家花很多時間製作這些畫作，然後意甲的高層審視後批准「出街」，「其實，對於意甲處理種族主義問題，我們還有什麼好驚奇？完全可恥。」

意大利足球再次令世界無言。這國家的部門無力遏止種族歧視，然後意甲發起的活動，如像低級笑話。 關注反種族歧視組織Fare

意甲充滿種族歧視，連反歧視運動都是種族歧視。 網民

意甲成為種族主義者去杜絕種族歧視。 網民

這三張畫放在大堂，令人以為進入了祠堂。（Twitter）

本季意甲多次發生黑人球員被歧視事件，如今季從曼聯轉投國際米蘭的比利時前鋒盧卡古8月被卡利亞里球迷侮辱。11月，巴洛迪利為布雷西亞上陣時，被維羅納球迷出言侮辱等。