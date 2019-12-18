【東亞錦標賽．直擊】韓國破主辦國零冠軍魔咒　挫日本締三連霸　

東亞足球錦標賽從未有主辦國封王，韓國周三（18日）鬥日本只有贏波才可以後上封王，最後他們憑黃仁範的遠射一箭定江山，打破主辦國魔咒之餘，更締造東亞錦標賽三連霸。

日韓兩軍都知今戰是生死戰，齊齊精銳盡出。賽前日韓兩隊雖然同分，但因得失球不及日本，主辦國韓國要完成東亞錦標賽三連霸，今戰非勝日本不可，如果贏波的話，更會打破主辦國從未在主場奪標的「魔咒」。

韓國一開波就打亂日本節奏，搶得主導權。（袁志浩攝）

不少日本球迷專程到韓國為「東洋武士」打氣。（袁志浩攝）

韓國今戰開賽就採取主動，日本隊失去先機，大半個上場都處於被動。韓國9分鐘一次角球機會，上仗一頭頂死中國的中堅金玟哉銅頭一搖，皮球中楣彈出。日本15分鐘有機會埋門，鈴木武藏禁區內一個面對數名守將，仍找到空位起腳，奈何射門斜出。

主隊一直控制戰局，25分鐘再次敵不過龍門框，角球斬中金英權與畠中槙之輔爭頂，皮球中柱，慢鏡發現原來是畠中槙之輔膊頭頂中皮球，差點擺烏龍。黃仁範28分鐘於3個日本守將阻擋下，禁區外起腳直入死角，韓國領先1：0。日本並非完全捱打，但韓國今戰重拾過去兩仗欠缺的機動性，日本跟不上節奏，半場落後一球。

韓國球迷目擊「太極虎」再度奪得東亞錦標賽冠軍。（袁志浩攝）

換邊後，雙方進入拉鋸戰。韓國68分鐘有機會拉開差距，但金珍洙接應朱世鐘的罰球傳中，無人看管下頂得離行離列，浪費了大好機會。主隊78分鐘於中圈搶到皮球，前鋒李庭協接應隊友妙傳，半單刀射門未有命中目標，約80分鐘金珍洙勁射亦是未能中龍。

日本雖然在比賽末段圍攻韓國，但卻始終未能追回一球失地，最後以0：1不敵其勁敵韓國，與東亞錦標賽冠軍擦身而過。韓國最後3戰全勝封王，成為這個賽事首支能夠達成三連霸的球隊。