【港超聯】傑志宣布盧卡斯私人原因離隊　兩屆神射手FB發表感言

港超聯球隊傑志雖力爭重奪聯賽冠軍、明年更要出戰亞洲賽，卻突然宣布連續兩季奪聯賽神射手的巴西前鋒盧卡斯，因「私人原因」離隊。

傑志今日（20日）中午宣布，前鋒盧卡斯以私人理由提出離隊申請，在雙方同意下即日結束合約，傑志並在聲明中感謝盧卡斯加盟兩年半以來的付出。盧卡斯首度來港時曾短暫效力南華，其後離港，2016年回歸後在和富大埔表現突出，因而獲傑志青睞。

傑志宣布射手盧卡斯因「私人原因」離隊。（資料圖片）

盧卡斯同時間在Facebook上張貼多幀效力傑志時的照片，包括捧着神射手獎座、聯賽冠軍的留影，並發言道：「兩季過後，我在傑志的生涯結束了，我想感謝一直支持我的球迷。在傑志的這段時間，我很開心，並奪得了7個錦標、兩度成為神射手、也兩度獲選為最佳前鋒。」他同時感謝各隊友及職員的照顧，「謝謝你，傑志！」

盧卡斯在Facebook貼多張效力傑志時的照片，並寫上「謝謝你，傑志！」（Facebook@Lucas Silva）

即將踏入1月的轉會窗，多支港超球隊都在此之前有人腳變動，冠忠南區有溫俊及高美斯離隊，香港飛馬亦與阿根廷中場文迪斯解約。急需外援及亞援應付亞洲賽的傑志，相信在轉會窗重啟後仍會有動作。