【荷甲】白蘭特因心臟問題復出無期　曼聯前隊友齊送祝福

曾經效力曼聯的阿積士守衛戴利白蘭特（Daley Blind），透過球會官方網站宣布患上心肌炎，不會參與球隊冬訓，並留在荷蘭治療，但未提及復出日子。

去季阿積士「雙冠王」成員之一的戴利白蘭特，在歐聯分組賽最後一輪正選上陣，結果球隊主場一球不敵華倫西亞，小組排第3出局，緣盡歐聯，只能轉戰歐霸。白蘭特在該仗一度短暫暈眩，經軍醫檢查後繼續作賽，並踢足全場。阿積士賽後為白蘭特進一步檢查身體，球會為安全起見，表示該29歲守衛將缺席今年餘下賽事。

今天（21日），阿積士更新白蘭特情況，卻帶來壞消息。檢查結果顯示，白蘭特確診患上心肌炎（Heart Muscle Inflammation），除了繼續暫停比賽及訓練，他亦缺席歇冬期間的訓練營，留在阿姆斯特丹治療。

白蘭特是去季阿積士奪兩冠王的功臣之一。（資料圖片）

戴利白蘭特在歐聯最後一輪分組賽踢足90分鐘，但他在比賽途中出現暈眩。（美聯社）

球會公布消息後，白蘭特隨即在Instagram發文報平安：「首先，不少人向我表達祝福，希望我早日康復。如今我的身體狀況不錯，並嘗試盡早康復返回賽場，再一次感謝各位的關心。」

不少白蘭特的新舊隊友留言，包括連格及拉舒福特等前曼聯隊友，薜耶治及雲迪碧克等人亦紛紛送上祝福。

心肌炎的症狀包括呼吸困難、心律不正及胸口疼痛等，有機會引起心臟停頓及心臟衰竭等致命併發症，患者可以透過藥物、植入去顫器或移植心臟根治心肌炎。

除了戴利白蘭特復出無期，荷蘭國家隊的前線主力迪比早前亦撕裂十字韌帶，據報已完成手術，但預計需要近半年休養，或多或少對「橙色軍團」明年的歐洲國家盃部署有影響。