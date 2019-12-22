【英超】Minamino狂熱　利物浦迷誤認水着女優為南野拓實

薩爾斯堡紅牛前鋒南野拓實（南野拓実，Minamino Takumi）日前落實來年1月轉投英超勁旅利物浦，令「紅軍」迷之間掀起了Minamino熱潮。 一名同樣姓南野的日本水着女優南野きり（Minamino Kiri）被球迷誤認為南野拓實，不停收到利迷的「歡迎短訊」，本來不諳足球的她亦受感染成為利迷，在周日的世界冠軍球會盃決賽為「紅軍」打氣。

南野きり的主要工作是Showgirl、亦有推出水着DVD，於長野縣的電視台亦有出席節目，但名氣一直不大。不過，她近日於twitter突然人氣急升多得日本國腳南野拓實，事緣有大量外國利迷，將南野きり誤認為該名將於1月轉投紅軍的日籍前鋒，令Kiri哭笑不得，於twitter分享自己「變成」南野拓實的笑料。

利物浦羅致南野拓賓，明年1月將會正式完成轉會。（twitter @LFC）

外國球迷誤以為同樣是Minamino，就私訊南野きり，並向她說「歡迎轉投利物浦」。有一名叫Lino的意大利利物浦球迷，雖然知道並非南野拓實本人，但仍問她是否該名薩爾斯堡射手的親人。

南野きり被球迷搞錯為南野拓實。（twitter @minaminokiri）

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深夜睇利物浦爭世冠盃

26歲的南野きり自言對足球毫無認識，但與數名利迷接觸後，決定一研一下利物浦，更發現美國演員Alison Becker亦有相同遭遇－－她與紅軍鋼門艾利臣比加（Alisson Becker）名字極相似，被不少利迷追隨及私訊，最後更與Bleacher Report合作拍搞笑短片扮艾利臣。

查找更多利物浦的資訊後，南野きり發挖到2005年利物浦神奇反勝AC米蘭、奪得歐聯冠軍的「伊斯坦堡之役」，她看過影片後感動不已，決定支持利物浦，周日凌晨還特別觀看了利物浦對法林明高的世冠盃決賽，賽後更大讚入球致勝的法明奴（Roberto Firmino）。

一名叫Lino的意大利籍利迷問南野きり是否南野拓實的姐姐。（twitter @minaminokiri）