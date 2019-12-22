【東京奧運】保特「漲爆」亮相新國立競技場　三浦知良同場獻技

東京奧運的主場館新國立競技場周六（21日）舉行啟用儀式，牙買加短跑「神人」保特（Usain Bolt）落場助興外，更有日本足球界不老傳奇三浦知良（Miura Kazuyoshi）、人氣組合嵐及Dreams Come True（DCT）同場表演。

新國立競技場耗時3年，今年11月已竣工，將於東京奧運舉行期間時，暫時改用奧運體育場（Olympic Stadium）的稱呼。這座耗資過千億日圓的運動場周六舉行啟用儀式，請到擁有8面奧運金牌的保特再度穿上跑鞋，於59500人面前再次獻技。

保特落場獻技。（路透社）

新國立競技場將於東京奧運期間改名奧運體育場。（美聯社）

保特成為全晚焦點，於一個6X200米的接力賽落場，與瑞士女跑手甘賓迪（Mujinga Kambundji）、英國殘疾跑手甘莉殊（Sophie Kamlish）等人同場競技。保特一出場，新國立競技場即時掌聲雷動。

33歲的保特2017年退休後似乎發福不少，今次表演賽跑最後一棒亦是輕舒腳頭般慢跑，當這名世上百米及二百米跑最快的男人過終點線後，其隊伍以第3位完成表演賽。

日本人氣男子組合嵐於啟用儀式表演。（Olympic Channel twitter）

三浦知良成首位踏足草地運動員

除了外國運動員外，大會亦請來日本足球傳奇三浦知良擔任嘉賓。52歲的三浦身穿日本特別版球衣入場，於場中草地盤球。成為首名踏上新場館草地的運動員，三浦知良說：「我十分自豪，之後在這場館裏憑大家的力量創出新歷史吧！」

日本球壇不老傳奇三浦知良於場中展示球技。（twitter圖片）

除了運動員外，啟用儀式亦有明星表演。人氣男子組合嵐及另一人氣組合DREAMS COME TRUE亦有出席儀式及表演。

新國立競技場啟用後首個正式賽事，為於元旦日（2020年1月1日）舉行的日本天皇盃決賽。將會由有恩尼斯達（Andres Iniesta）坐鎮的神戶勝利船鬥今季J League季軍鹿島鹿角。