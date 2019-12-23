【英超】孫興慜魯莽被逐　加沙寧加出洋相　車路士作客兩球挫熱刺

摩連奴與林柏特這對師徒，首度以熱刺及車路士主帥身份在英超場上較量，熱刺的孫興慜魯莽地伸腳踢中對方的魯迪格，換來2019年第3度直接領紅離場，結果車路士憑韋利安在上半場梅開二度，作客兩球擊敗熱刺。

摩連奴當年執教車路士時，林柏特是其麾下大將之一，「林伯」掛靴後開展領隊生涯，去季帶領英冠打比郡，曾與時任曼聯主帥摩連奴在聯賽盃交手，結果憑互射12碼擊退摩連奴。相隔一季後，二人分別擔任兩支倫敦球隊的主帥，並在今輪英超聯賽交手。

摩連奴與林柏特兩師徒今仗再度交手。（路透社）

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近期戰績飄忽的車路士，在近5場聯賽僅取一勝，但今仗作客熱刺球場在早段便先拔頭籌，韋利安左路一記假動作後切入大位勁射遠柱破網，在12分鐘領先1：0。主隊及後隨即反撲，可惜哈利卡尼及孫興慜的攻門同樣越楣而去。臨完上半場前，熱刺門將加沙寧加欲出迎解圍時判斷錯誤，「踢空氣」之餘更踢跌入楔的馬高斯阿朗素，球證在翻查視像助理裁判（VAR）後直指12碼點，並由韋利安操刀建功，在上半場梅開二度。

韋利安在上半場梅開二度，協助車路士作客報捷。（路透社）

熱刺門將加沙寧加出迎出洋相（按圖放大）

孫興慜在易邊後，與車路士守衛魯迪格爭持時倒地，及後伸腳踢向對方的心口，經VAR再次出動後，球證向孫興慜出示紅牌驅逐離場，是該名韓國球員今季第2度被逐。十人應戰的熱刺未能收復失地，結果在主場兩球落敗，摩連奴亦再一次不敵林柏特。

孫興慜再度領紅後無悔不已，掩面倒地。（路透社）

孫興慜倒地起腳踢魯迪格逐格睇（按圖放大）

孫興慜踢中魯迪格後，隨即向球證投訴對方「做戲」，球證出示紅牌後，他再度露出無辜的表情，魯迪格卻被主場球迷「招呼」，疑以種族歧視的舉止侮辱他。該名車路士守衛賽後於社交網站上發文，對受歧視感到遺憾，熱刺方面亦隨即回應事件，表示已立即作出調查，並重申在球場上對歧視言論零容忍。

摩連奴亦安慰被逐的孫興慜。（路透社）

不少韓國球迷入場專誠支持孫興慜。（路透社）