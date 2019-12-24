【運動公社】重罰俄羅斯禁藥事件避無可避　體育問題政治解決

世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）禁止俄羅斯參與未來四年的世界性頂級體育賽事，包括明年東京奧運、2022年北京冬奧及卡塔爾世界盃。禁藥問題未必能完全消滅，但反禁藥實驗是事關國家的信譽，而俄羅斯一次又一次地親手毀掉洗刷污名的機會…… 撰文：高俊賢＠運動公社

2014年索契冬奧爆出大規模的運動員服用禁藥醜聞，俄羅斯政府和藥檢部門自此一被指控長期捏造運動員的藥檢報告。普京政權只是以「政治制裁」為由，反擊有關批評。即使2016年俄羅斯國家杜馬（即國會）通過反禁藥法案，但該國仍然難逃輿論質疑。2018年世界盃期間，便有聲音要求國際足協公開對俄羅斯球員的驗尿程序和細節。近5年來，俄羅斯沒有改善藥檢工作的透明度，欺瞞外間的問題沒有改善，最後釀成舉國被封殺的惡果。

俄羅斯以主辦國身分殺入世界盃8強，當中藥檢程序未有公開。（路透社）

世界反禁藥組織於本月初宣布禁止俄羅斯參賽4年。（路透社）

今次的禁令，卻不是因為這數年來的醜聞，而是俄羅斯反禁藥組織實驗室的數據造假。WADA監督世界各國反禁藥組織及政府部門，跟從WADA訂下的規範進行藥檢工作，其權力受到《世界反興奮劑禁藥公約》簽約國認可（包括美、中這類體育大國）。2018年9月，俄羅斯本有機會洗刷污名，當時WADA恢復俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）的資格，前提是俄羅斯必須在該年12月初，把莫斯科實驗室儲存的數據和樣本交給WADA。但俄羅斯遲了一個月才把數據交給WADA，令人懷疑當中是否有人做了手腳。

俄羅斯總統普京指摘禁藥問題是「政治檢控」。（路透社）

俄羅斯反禁藥組織主席根努斯挺身而出，表明在俄國藥檢事宜中無能為力。（路透社）

有趣的是，俄羅斯政府辯護延遲送呈資料之際，RUSADA負責人根努斯（Yuri Ganus）帶頭「篤灰」，暗示莫斯科政府把經過篡改的數據送呈WADA。根努斯被國際同行評為「反禁藥沙皇」，他指自己被任命只是當局的權宜之計，事實上他和屬下都沒有權力進入數據庫。

俄羅斯運動員如能通過禁藥問題，仍可參加世界性運動會，但只能以奧運旗代表的獨立身分參賽。（路透社）

正如WADA主席Craig Reddie所言：「我們處處給予俄羅斯機會，為了俄羅斯運動員的前景與維持體育界誠信，讓旗下機構能夠恢復秩序，重新加入反禁藥的體育圈，但俄羅斯卻選擇繼續欺瞞與否認。」雖然俄羅斯體育部向國際體育仲裁法庭上訴推翻判決，但經過五年的深入調查，當局如沒有確鑿的證據，不可能貿然下此禁令。就連根努斯本人也認為，推翻禁令幾無可能。

俄羅斯在平昌冬奧奪得兩面金牌，包括女子花式溜冰的薩姬杜娃，當時亦是以獨立運動員身分參賽。（視覺中國／資料圖片）

禁令畢竟是對事不對人，所以與禁藥撇清關係的俄羅斯運動員，仍能以獨立身份參賽，值得每一位體育迷慶幸。再說問題的本質，是有人用政治問題掩蓋體育問題，抑或是相反呢？要文明世界肯定，卻把文明世界規則置之不理，俄羅斯根本不值得同情。

三屆世錦賽跳高冠軍拉薛絲堅娜多次發聲，要求國內部門正視問題。她因俄國田徑總會被禁止參加2016年奧運，無緣競逐。（路透社）

運動公社介紹︰發佈和討論有關運動與政治/社會/經濟的議題

運動從來不是場上較技那麼簡單。運動公社關注的，是運動和政治、經濟之間的關係和與運動相關的種種不公

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】