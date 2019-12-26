【高級組銀牌】理文贈大埔3蛋首晉決賽　長達60分鐘的上半場

高級組銀牌賽拆禮物日（26日）上演另一場準決賽，理文在旺角大球場迎戰和富大埔。大埔兩位後防球員廖偉業和陸平中上半場都因傷退下火線，後者更一度於場內治理傷勢，令比賽需要補時長達15分鐘，屬近年罕有。 最終理文在1609名球迷觀戰下，乘勢以3：0擊敗大埔，自去屆勇奪菁英盃冠軍後，再度殺入盃賽決賽，將與東方龍獅爭霸。

12月各項賽事全勝的理文，隊長列斯奧因傷缺陣，但中堅迪奧高停賽期滿復出；可是上場任後備的射手尼迪利，據悉有傷，此役不在大軍名軍之列。

「綠衫軍」大埔則有金玟基停賽，惟勞高、杜度、陸志豪都傷癒趕及上陣，加上辛祖及孫銘謙兩位早前出戰東亞錦的港隊代表，力爭繼去屆後再度殺入決賽。

高級組銀牌：大埔隊長杜度復出，惟需戴上面罩作賽。（袁志浩攝）

高級組銀牌：陸平中（左）因出迎跟鄭兆均相撞，最終要被換離場。（袁志浩攝）

理文VS大埔圖輯（按圖進入）

+ 22 + 21 + 20

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大埔兩將傷出 半場罕有補時15分鐘

開賽僅6分鐘，基華尼頓偷球後高速推入禁區勁射，遭陸平中橫身接實；不過回防的廖偉業卻因此攻勢而撞傷鎖骨，需要退下火線，由楊賜麟入替。15分鐘，楊賜麟後上助攻，於右路扣大位起左腳遠射，袁皓俊拍出不遠，辛祖補中卻被余煒廉護空門。戰至36分鐘，李康廉直線妙傳予鄭兆均，後者與出迎的陸平中相撞，理文由亞哥斯達把握機會射破大門，領先1：0。陸平中倒地後傷勢不輕，在場內治療逾5分鐘，雖一度重新比賽，但最終仍需由何銳入替。

大埔兩名球員受傷，也令上半場罕有地需補時10分鐘，而球證鄧慶富最終更補時近15分鐘。翻查資料顯示，此役的15分鐘補時仍未屬港超年代最多。2015年1月25日的港超聯由標準流浪鬥天行元朗，球證陸建燊因爭議入球引起雙方球員投訴，最終令當場比賽下半場補時長達20分鐘。

高級組銀牌：勞高與辛祖下半場輪流挑戰理文防線，但全數無功而還。（袁志浩攝）

大埔失球激烈投訴 馮凱文被逐踢水樽

大埔換邊後明顯加強壓逼，進攻也較入肉，下半場5分鐘勞高禁區頂左腳射招牌內彎波，遭袁皓俊單手撲出；緊接角球攻勢，杜度跳頂也僅僅斜出。理文的快速反擊也甚具威脅，李康廉跟基華尼頓先後有半單刀機會，都被何鋭逐一化解。

縱然大埔射手辛祖不時衝擊理文防線，但始終無果，80分鐘反被基華尼頓近門再下一城。大埔球員投訴失球前有理文球員犯規在先，包圍旁證理論，主帥馮凱文被逐出場後，更一度踢水樽泄憤，在球員安撫下返入更衣室。

最終理文憑沙普夫完場前埋齋，以3：0輕取大埔，隊史首度晉身銀牌決賽，明年2月9日於旺角場與東方爭冠。