雲格警告足球正步NBA後塵　過分講求身體質素而輕創造力

現任國際足協（FIFA）全球足球發展總監的雲格，近日在傳媒的訪談中，講到他對現代足球發展的憂慮，他擔心過分追求身體質素及壓迫，會令到足球走上NBA的路，缺乏具創造力的球員。

雲格（Arsene Wenger）與紅牛集團體育發展總監蘭歷克（Ralf Rangnick）、里爾教練加迪亞（Christophe Galtier）及聖伊天教練佩爾（Claude Puel）等接受《So Foot》雜誌的訪問，談到足球發展。

70歲的雲格認為足球發展的趨勢，愈來愈重視身體質素，他說：「我們逐漸走上NBA的道路，那是一項非常講求身體質素的運動，但就我個人而言，美國籃球不能令我感到興奮。你只有單對單過人、三分球……今日的足球像籃球一樣，有些具創造力的球員純粹因為身體質素不夠好而被淘汰。」

雲格不再任教練，在國際足協當全球足球發展總監。（Getty Images）

雲格發現現今球壇具創造力的頂級球員愈來愈少，他說：「我認為這是十分危險的，足球的未來會不會發展成一門球員像瘋子一樣奔跑盡快搶回控球權的運動，但他們卻不懂得在控球時做什麼。我們一定要保持平衡。」

雲格執教阿仙奴時用過多名創造力球員，包括奧斯爾。（Getty Images）

雲格是漂亮足球的忠實支持者，他由1996年到2018年執教阿仙奴期間，將一支原本英式踢法的球隊，變成一支華麗之師，踢出水銀瀉地的進攻足球。他曾經重用柏金、法比加斯、辛迪卡索拉及奧斯爾等創造力十足的球星。