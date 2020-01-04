【東京奧運】歐鎧淳奪最佳女泳員　將飛澳洲日本集訓備戰奧運

香港游泳隊於去年已穩奪5項東京奧運資格，今日香港游泳教練會就過去一年向港隊泳手與教練頒贈獎座作鼓勵，當中歐鎧淳獲頒贈最佳女泳員。去年取下生涯首個奧運A標的「淳淳」直言，以獎項展開奧運年為備戰注入動力，並希望能在最後舞台內做出「1分內」完美謝幕。

去年香港游泳發光發亮，先有何詩蓓年中速速取下女子100及200米自由泳奧運資格，其後7月世錦賽港隊連奪兩個接力奧運入場券，最後歐鎧淳於新加坡造出職業生涯首個A標，順利為香港游泳取下第5個東京奧運資格。有見及此，香港游泳教練會今日就去年佳績頒發獎項，最佳女泳員由何詩蓓及歐鎧淳奪得，小將卓銘浩則首次獲選最佳男泳員。

歐鎧淳連續兩年接過最佳泳員獎項，今夏奧運將是她生涯最後一屆奧運。（楊宇翹攝）

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歐鎧淳直言去年奪下A標讓她明白到自水平已提升。（楊宇翹攝）

連續兩年接過最佳泳員獎項，歐鎧淳直言去年的努力沒有白費：「這獎項很鼓舞，去年奪下A標讓我自覺原來水平已提升，現在要做的是在此水平起再進步。」北京、倫敦、里約熱內盧、東京，「四朝元老」歐鎧淳透露今屆大概是最後奧運，她明日將前往澳洲集訓3個月，回港後再到日本調整狀態，務求全力備戰。

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歐鎧淳教練張狄勇再次奪得最佳教練獎項。（楊宇翹攝）

另一最佳女泳員獎項則由200自世界第4的何詩蓓奪得，縱使Siobhan未能出席，但在美國訓練的她亦拍下影片致謝。（楊宇翹攝）

東京奧運是一個終結，對於我的一個謝幕。 香港游泳代表 歐鎧淳

惟淳淳強調，東京奧運非志在參與，為完美謝幕及突破極限「1分正」：「我希望自己會享受，但東京奧運是一個終結，對於我的一個謝幕；很多事都視乎自己做法，所以至8月為止，我100背要游入1分鐘內。」

前游泳代表劉彥恩擔任今日的主持，歐鎧淳笑言如今隊友已退役轉行，但自己仍在比賽。（楊宇翹攝）

▼何詩蓓拍片致謝▼（影片由劉彥恩提供）

▼港隊已落實的東京奧運資格▼