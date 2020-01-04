【姊弟戀】全國反對到修成正果　日本飛魚當父親　東京奧運再爭金

一個奧運男飛魚，一個實力女歌手，譜寫的卻是一段全國都反對的跨界別姊弟戀。 兩年來，男的陷入運動生涯低潮，曾經宣布無限期休養，兩人後來奉子成婚，小生命卻成為新動力。踏入奧運年，25歲的奧運金牌男飛魚萩野公介全面復蘇，誓為愛妻與小寶寶力爭在東京蟬聯奧運男子400米混合泳金牌。

踏入新一年，萩野公介傳來喜訊，他與女歌手Miwa的小寶寶在2019年底出生，他沒有透露孩子的出生日期及性別，只道：「在2020年來臨前平安出生了，我也萌起『要加倍努力』的念頭。」踏入奧運年，萩野日前在東洋大學展開2020首課操練，全力備戰東京奧運，「沒有生病和受傷，我會特別注意自己的狀態」，他的教練平井伯昌不諱言：「去年有『能成為奧運代表』的感覺，現在能看到金牌了。會在今年夏天成真嗎？我想，孩子的來臨也令他有所感悟。」

萩野公介（Kosuke Hagino） 出生日期：1984年8月15日（25歲） 項目：游泳 主要榮譽： 2017 世界錦標賽200米個人混合泳銀牌 2016 里約奧運400米個人混合泳金牌、200米個人混合泳銀牌、4X200米自由泳接力銅牌

萩野公介是繼前「蛙王」北島康介後的日本游泳王者，2014仁川亞運的4金1銀2銅為其奠定地位，4年前里約奧運的1金1銀，更是游泳生涯高峰。可惜他過去兩年跌入低潮，奧運後施手術處理右手骨折傷患後，恢復進度未如理想，2018年雅加達亞運只靠接力項目摘金，個人項目只奪2銀1銅，於他而言肯定不及格。同年，他與比自己大4歲的女歌手Miwa的戀情曝光，遭到全國反對，認為Miwa會影響萩野爭取東京奧運金牌的仕途。這對姊弟戀人於2016年因工作而認識，萩野曾在Instagram上載合照，寫着「昨日在NHK的節目遇上Miwa，我緊張得不知說什麼」，他們極速發展成為情侶，戀情兩年後曝光，沒想到也是萩野人生低谷之時。

2016年，初遇Miwa（右）的萩野公介（左）將合照上載到Instagram，寫道自己緊張得不知說什麼。（Instagram專頁kosuke.hagino）

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2019年3月，萩野以「找不到動力」為由，決定無限期休養，也因此缺席去年夏天於光州舉行的世界游泳錦標賽。休養的日子，萩野到了希臘、德國等地遊歷，遠離泳池反而紓減了壓力，3個月後，他宣布回歸，即使體重比巔峰時的72公斤重了5公斤，他仍充滿信心重拾昔日佳態，以奧運金牌為目標：「我一度討厭游泳，因為把自己迫得太緊了。當我從外地回國，看到隊友努力訓練，我突然覺得現在還未是退役的時候，為了國家、自己和家人，我要回到奧運殿堂。」

距離東京奧運尚餘2020日，萩野穿著隆重出席活動。（Getty Images）

Miwa（圖）在萩野低潮時不離不棄。（Instagram專頁miwa_official_38）

掃走陰霾的萩野，去年9月傳出與Miwa奉子成婚。當時Miwa才於音樂直播節目《Music Station》演唱新歌《Reboot》，掛着結他在台上又唱又跳，估不到兩天後就傳出懷孕消息，令網民驚呼「動作別那麼大」、「這麼激烈的樣子完全沒想到已懷孕」。11月，萩野也把握了最後機會，於日本社會人游泳錦標賽男子200米個人混合泳游出1分59.23秒，奪得冠軍之餘也達到回歸國家隊的標準。踏入奧運年之際，他與Miwa的愛情結晶品來到人世，一段曾被全國反對的戀情，今天迎來的不再是謾罵與嘲諷，只有祝福和鼓勵，但願萩野爸爸仗着愛妻與孩子這對最強後盾，再以奧運金牌登上另一高峰，這個夏天在東京游泳館上演的男子200米及400米個人混合泳，值得我們期待。