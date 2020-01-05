【美津隆半馬】張浩揚力壓魏賡余顯華封王　盼氣勢延續至下月渣馬

踏入2020年，今早（1月5日）迎來本年首個本地跑界大賽「美津濃香港半馬拉松」。男子組冠軍由頒獎台新面孔張浩揚奪得，他期望佳態延續至下月渣馬，再踏頒獎台。

比賽沿用以往路線，以大尾督汀角路作為起點，經鹿頸及烏蛟騰折回點跑入白沙頭，並以大尾督直升機停機坪為終點。

張浩揚以1小時13分49秒首名衝線，勇奪男子全場總冠軍，魏賡及余顯華分列亞季，時間分別是1小時14分20秒及1小時15分50秒。

踏上頒獎台最高一級，阿揚表示喜出望外，直言未想過可以得到全場總冠軍，而且連續兩年於同樣的賽道刷新個人最佳時間（PB），去年他跑出1小時15分。「今次得獎後，對自己有更大期望，即使明白有些差距，但仍會視渣打馬拉松的頒獎台為目標。」下月9日的渣馬，阿揚將跑半馬，「屆時路線較今日賽事平坦，希望可以再次PB」。

周日賽事圖輯（按圖進入）

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從事輪班工作的阿揚表示，早前為自己制定了新的訓練方向，但因工作關係，日常訓練都要靠自己管好時間，而且多是獨自訓練，他期望將來有更多時間與跑友一起跑：「眼見本地有好多新秀，大家都在推快時間，多點一同練跑，相信能推動到自己進步。」

女子組方面，屈旨盈以1小時25分59秒封后，她視今次半馬為長課，賽前預計大概以1小時26分鐘完成。她笑言名次上總算為2020年「開了個好頭」，「當是為自己打打氣，但時間就一般，但若視為練習，尚算可以」。

屈旨盈去年8月赴雲南麗江集訓後，有少許「練過龍」並且扭傷，現時逐漸回復狀態。惟她指現在仍未可以完全放心跑，但比起數個月前已有所改善，相信會漸入佳境。屈旨盈今屆渣馬將繼續參與半馬，並以PB為目標，跑入1小時20鐘分內。她下周將出發去雲南作為期三星期的集訓，「希望可以跑到更多里數，提升自己有氧方面的能力」。