【英足總盃】南野拓實打吡戰處子登場　一球力克愛華頓晉級

在2019年英超未嘗一敗的利物浦，踏入新一年依然強勢，在足總盃第三圈與同市宿敵愛華頓上演「默西賽德郡打吡」，主帥高普以半力迎戰「夫添」上陣的「拖肥糖」，日本新兵南野拓實在今仗亦處子登場，最終由小將居迪斯鍾斯（Curtis Jones）射入世界波，一球力克宿敵晉級。

利物浦日本新兵南野拓實首度登場，與奧歷治及小將哈維艾利諾合作攻堅，而高普亦派出不少年輕球員上陣；愛華頓則精銳盡出，李察利臣及施古臣等正選悉數披甲。

新兵南野拓實今仗首次為利物浦上陣。（路透社）

周日英格蘭足總盃第三圈賽果（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

開賽早段，利物浦收到壞消息，占士米拿因傷退下火線，由另一名小將拉路斯（Yasser Larouci）入替。「夫添」出戰的愛華頓，在上半場連番攻勢威脅紅軍的防線，賀基迪（Mason Holgate）的頭槌及李察利臣的撞射，一一被把關的阿祖安化解。今仗正選的小將居迪斯鍾斯，在下半場打破僵局，在禁區頂射出一記世界波直飛死角，收死愛華頓的比克福特，成為全場唯一入球，利物浦以一球力克愛華頓，勝出默西賽德郡打吡外，亦順利晉身足總盃第4圈。

居迪斯鍾斯的金球一箭定江山，攻入他在利物浦一隊的首個入球。（路透社）

居迪斯鍾斯轟入世界波片段：

What a goal by Curtis Jones Liverpool vs Everton 1-0 #LIVEVEpic.twitter.com/JuOq6DyVoy — zwodde (@zwoddeytb) January 5, 2020

首仗披起利物浦球衣上陣的南野拓實，戰足90分鐘，近門頭槌未能命中，差點取得首個紅軍入球。主帥高普對南野今仗的表現有極高的評價，稱他在短時間內融入球隊，盡顯此子的質素，「南野拓實首場為球隊披甲，他在今仗僅參與球隊兩節練習，而他已極速融入球隊，顯示他對球隊戰術的理解，而他在場上的態度同樣一流，他絕對是我們想擁有的球員。」

今仗一箭定江山的小將居迪斯鍾斯，在打吡戰攻入首個一隊入球，並協助球隊晉級，這個入球別具意義。該名18歲的英格蘭球員賽後表示，並不能以說話表達當刻心情，這是超越夢想成真。

占士米拿僅戰不足10分鐘便傷出。（路透社）

在利物浦主場晏菲路球場，氣氛當然一流，主場球迷亦必定高歌「You'll Never Walk Alone」，但在場的愛華頓作客球迷，卻背對球場並高舉愛華頓的頸巾，以示對死敵的不滿。

當主場球迷高唱「You'll Never Walk Alone」，在場的愛華頓球迷立即背對球場。（Twitter截圖）

一名瘋狂愛華頓球迷半裸突襲球場。（路透社）

英超第22輪直播賽程（按圖放大）