【英超】高普副手談2014年「參軍」經過　笑言被利物浦「綁架」

利物浦副領隊拉德斯（Pepijn Lijnders）本來加盟曼聯？這名荷蘭教練近日接受訪問，自爆曾跟曼聯接觸過，但最後被利物浦「綁架」了。

拉德斯2013年仍是葡超勁旅波圖的青年軍教練之一，當時差點就過檔曼聯，但最後沒有成事。2014年他取得了歐洲足協A級教練牌照，當時阿積士對拉德斯極有興趣，基本上已是成事的程度，只差拉德斯一個簽名而已。

拉德斯指高普的足球哲學與自己相似。（Getty Images）

拉德斯笑言被利物浦綁架。（Getty Images）

不過，正當一切都塵埃落定之際，利物浦青訓負責人米高比爾（Michael Beale）介入了，拉德斯說：「那天我本來要去阿積士談最後的細節，然後我要打電話告訴妻子計劃有變。」比爾當時跟拉德斯說：「你要上我們的車去利物浦。」拉德斯會改變主意，原因是利物浦向他承諾會將U16及U15兩隊交給他管理，令到拉德斯臨時改變主意。

拉德斯成為了高普副手之一。（Getty Images）

FSG高層向高普極力推薦

跟隨利物浦前任主帥羅渣士（Bendan Rodgers）多年，當時羅帥離開「紅軍」曾對自己的前途起了疑問，但拉德斯後來留低了，原因是利物浦班主團Fenway Sports Group高層哥頓（Mike Gordon）告訴高普一定要留住拉德斯。

雖然去年1月曾一度離開利物浦，轉投荷蘭球隊NEC擔任教頭一職，但隨NEC2018年升班失敗後，拉德斯回到利物浦成為助教之一，助高普帶領利物浦奪得球會史上第6次歐聯冠軍。拉德斯指自己與高普教波方針相似，是二人合作順利的一大原因：「要教波很易，但要知道要教什麼才是真正的難處，高普跟我的教波方式很相似。」