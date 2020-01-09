【西超盃】施丹變陣五中場奏效　皇家馬德里挫華倫西亞躋決賽

巴塞隆拿﹑皇家馬德里﹑馬德里體育會與華倫西亞在「異地」沙特阿拉伯角逐西班牙超級盃，首場4強由皇馬與華倫對碰，皇馬由卻奧斯﹑莫迪歷及伊斯高各建一功，以3：1擊敗華倫西亞，率先躋身決賽。

4支爭逐西班牙超級盃的西甲球隊，長途跋涉赴沙特阿拉伯，在吉達阿卜杜拉國王體育城爭奪錦標。雖然賽事在西班牙的銷情慘淡，但首場由皇馬及華倫對碰的4強戰，亦吸引超過4萬球迷入場。

皇馬在沙特出戰，當然吸引不少當地的球迷在酒店外等候，而主帥施丹及隊長沙治奧拉莫斯亦有求必應，與球迷自拍及簽名。

西班牙超級盃的門票在西班牙國內滯銷，但今仗亦有超過4萬球迷入場。（路透社）

皇馬今仗3名建功球員（按圖放大）

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施丹在今仗派出拉莫斯﹑莫迪歷及伊斯高等主力正選披甲，中場卻奧斯以一記角球直射開紀錄，該名德國球員眼見對手門將杜明尼治離開龍門數步，隨即機警地開出角球，皮球內彎直飛入網，杜明尼治回身已為時已晚，為球隊在15分鐘取得領先。伊斯高在今仗表現活躍，在39分鐘禁區內補射得手擴大領先優勢，及後又有頭槌僅中柱彈出，未能再下一城。

莫迪歷在下半場20分鐘，在禁區內巧妙地快射建功，助球隊領先至3：0，華倫西亞的柏利祖（Daniel Parejo）在補時階段12碼中鵠，為華倫西亞「破蛋」，最終皇馬以3：1報捷晉身決賽。

皇馬以3：1擊敗華倫西亞，率先打入決賽。（路透社）

卻奧斯角球建功片段：

施丹今仗變陣出戰，派出5名球員控制中場的戰術見效，全場錄得62%的控球率，而由莫迪歷﹑卻奧斯﹑卡斯米路﹑伊斯高及華維迪組成的中場線，使全隊錄得798次成功傳球，創下今季的新高。

中場之一的卡斯米路在賽後表示，新排陣有效地控制戰局，「我們在今仗試行5人中場線，效果相當不俗，全場控制控球，讓我們可以採取主動，亦在今仗貫徹實行賽前部署。」

皇馬主帥施丹今仗變陣出戰，收不錯的成效。（路透社）

皇馬的沙特球迷當然入場觀戰（按圖放大）