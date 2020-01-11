【英超】韋斯咸換帥後首敗不敵錫菲聯　法比安斯基再傷陷門將危機

莫耶斯再次執教韋斯咸，首兩仗順風順水，凌晨第3場領軍卻經歷黑暗一夜。 該支下游分子作客錫菲聯僅敗0:1，復出不久的正選門將法比安斯基在上半場早段開龍門球時再次受傷，後備門將大衛馬田則犯錯導致失球。他們在補時階段扳平，慘被VAR判無效，莫耶斯賽後批評本季實行關於手球的球例，令球隊難以適應。

「鎚仔幫」半季以來低沉不起，踏入新年由莫耶斯取代柏歷堅尼領軍。新帥領軍兩仗，在聯賽及足總盃均取勝兼保不失，乘不俗氣勢造訪錫菲聯，開賽12分鐘收到壞消息。門將法比安斯基（Lukasz FABIANSKI）開出龍門球後立即向場邊打手勢，示意換人，並躺臥地上，一臉失望，須由大衛馬田（David MARTIN）入替。

法比安斯基復出第4仗，再次受傷。（Getty Images）

開球時疑觸傷舊患，法比安斯基難掩失望。（Getty Images）

而大衛馬田在下半場開出龍門球時有失誤，被約翰費歷克（John FLECK）截到後橫傳奧利華麥貝尼（Oliver MCBURNIE），射過大衛馬田的腋下而開紀錄。

麥貝尼射穿大衛馬田的「胳肋底」，為錫菲聯一箭定江山。（路透社）

韋斯咸全場攻勢較錫菲聯少近一半，命中率較高，戰至補時階段終於由後備上陣的辛迪加斯（Robert SNODGRASS）射中近柱彈入而扳平。正當莫耶斯狂奔慶祝，VAR畫面出現，判定艾根（John EGAN）解圍頭槌撞到迪格蘭賴斯（Declan RICE）的手才彈前，令賴斯可以橫傳而造成入球，故裁定無效；韋斯咸最終飲恨。

賴斯上前截擊錫菲聯的解圍，皮球意外打中手，引致入球無效。（Getty Images）

錫菲聯得VAR之助保住勝局，賴斯相當無奈。（Getty Images）

賴斯賽後固然表示全隊球員非常憤怒，又稱賽後觀看影片，認為是「波打手」，入球應當有效。莫耶斯亦同意入球有效賽後表示不會歸咎VAR，但對新的手球球例甚有意見。新例訂明「入球或達成入球的攻勢觸及手或手臂，就算是意外觸碰，亦屬無效」，莫耶斯指同樣情况出現在守將意外犯手球，就不會被吹12碼。

莫耶斯重返韋斯咸，吞下首敗。（路透社）

至於看來「自己整親」的法比安斯基，莫耶斯稱仍待進一步檢查結果。法比安斯基對球隊相當重要，他在首6仗英超上陣，韋斯咸僅負1仗，但第7輪對般尼茅夫時傷及髖部，缺陣接下來的11仗英超。該段期間，韋斯咸負8仗，其中二號門將羅拔圖占美尼斯（ROBERTO Jimenez）的表現極差，把關的7仗全有失球，只得1和6負，成績直線下滑。一號門將再傷，補充門將成為韋斯咸重要任務，據傳有意招攬米杜士堡門將戴倫蘭杜夫（Darren RANDOLPH）回巢，惟他近期亦受大腿受傷。