英超本港時間今晚（11日）深夜上演矚目「Big 6大戰」，由摩連奴帶領的熱刺主場硬撼不敗之師利物浦。賽前記者會卻發生一段小插曲，有記者打算以高普和摩連奴多年來球場上交手的爭拗造文章，問了高普一句：「球員時代的高普和摩連奴誰踢得更好？」

突然要面對這一古怪問題，向來多「口水」的高普就顯得興致勃勃，做出了有趣的回應。他情急智生地反問在場記者：「有誰知道摩連奴踢什麼位置？如果你們不知道，那也別責怪我不知道。」

高普和摩連奴二人在球壇多次交手，一直惺惺相惜。（Getty Images）

Jurgen Klopp made journalists Google which position Jose Mourinho played because nobody knew 😂 pic.twitter.com/hyEshswBNg — B/R Football (@brfootball) January 10, 2020

在場記者一輪笑聲過後，高普繼續認真地說：「有人知道嗎？我想他是一個守門員。」他見沒有人回應，接着說道：「我現在就想知道，來吧，Google一下，我們有時間。」有記者搭嘴說：「算吧，沒有很多時間。」高普堅持：「我有時間。」

英超第22輪直播賽程，本周焦點賽事是熱刺對利物浦。（01美術製圖）

有記者揚聲表示：「有場慈善賽他打的是門將，所以……」高普指：「對吧！他是守門員！但那是場慈善賽......」最終有記者挺身而出，Google搜尋後告訴高普，摩連奴球員時代是踢中場的，高普笑着說：「抱歉了，Jose。」

摩連奴曾在慈善賽擔任守門員：

事實上，球員時代摩連奴確實踢的是中場，從1980至1987年間，他在葡萄牙低級別聯賽一些球隊效力，包括里奧艾維、比蘭倫斯、塞辛布拉等球隊，共出場94次，攻入13球，但摩連奴的球員時代確是名不見經傳，他在1992年出任士砵亭領隊、已故名帥卜比笠臣爵士的繙譯和助教後才成名。

反觀高普的球員時代有14年征戰經驗，其中11年是在德國緬恩斯度過的，雖是一名球技普通的中堅，但競賽水平其實較高。

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