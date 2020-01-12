【高爾夫球】澳洲選手親身指導特殊奧運隊成員　盼以高球助成長

第61屆「香港高爾夫球公開賽」踏入第三個比賽日。趁着一眾高球好手到港參賽，香港哥爾夫球會特地為香港特殊奧運隊高球隊準備了高球教室，由澳洲選手Adam Blyth親身指導16名高球隊青年成員。

現年17歲的香港特奧會高球隊成員黃嘉彥，當初因為好奇心，希望學習一項運動，選擇了高爾夫球，至今已參與高球運動三、四年。她表示，能獲得職業選手親身指導，既開心又緊張：「雖然教室時間不長，但我從他（Adam Blyth）身上也獲益良多，例如揮桿要慢及曲腳，亦能從其揮桿動作『偷師』。」

（高仲明攝）

黃嘉彥上一次參加9桿洞比賽，伙拍的正是郭鎮水「水哥」。他指出今日的活動提供了絕佳機會予學員，讓他們接觸不同的人，也讓更多人了解他們。他亦認為，高球改變了不少學員的性格，特別有了一眾「融合伙伴」從旁協助，他們的成長更為顯著。

（高仲明攝）

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「隊員在接觸高爾夫球後，自理能力與溝通能力均有所提升，面對陌生人也不會像以前一樣害怕。而且他們非常專注，願意做規律性訓練，平常人打driving range可能會覺得非常沉悶，但他們並不會，故眾隊員的基本功絕不遜色。」他更笑說，隊員都非常期待與「融合伙伴」的每周訓練，曾有學員早練習時間一小時到達球場，可見他們對高球運動相當熱誠。談到未來目標，「水哥」希望有更多有心人能成為「融合伙伴」，令更多特殊需要人士可以參與其中，而自己則有更多時間與眾隊員相處。「我非常喜歡跟他們合作，他們的天真、率直，在商業社會之下顯得難能可貴。」

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