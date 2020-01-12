【東京奧運】奧委會禁運動員示威　無明確罰則　韋冰露IG炮轟

國際奧委會（International Olympic Committee，IOC）近日為今年東京奧運，推出一份3頁指引，重申禁止運動員於比賽期間作出任何政治、宗教、種族的表態或示威。美國女足隊長韋冰露（Meagan Rapinoe）於instagram批評指引旨在滅聲。

奧委會的最新指引，禁止運動員於奏國歌期間作出任何政治表態，包括單膝跪地、任何政治相關的手勢、展示任何帶有政治訊息的物品，以及對其他國家獎牌得主不敬等。IOC於指引中表示，將會處分任何違規參賽者，但沒有列明罰則，僅稱將會按不同個案作出懲罰。不過，奧委會指出運動員可於訪問期間及個人社交網站發表己見。

美國運動員湯美史密夫及卡路士於1986年墨西哥奧運為黑人人權示威。（美聯社）

湯美史密夫及卡路士示威後被逐出美國田徑隊，其隊友戴上黑色貝雷帽聲援。（Getty Images）

半世紀前奧運曾演「Black Power」事件

指引表明運動員不可以於比賽場地、奧運選手村及頒獎台上作出任何示威行動。1968年墨西哥奧運，美國跑手湯美史密夫（Tommie Smith）及卡路士（John Carlos）在男子200米跑頒獎時，向天舉起拳頭向「Black Power（黑人權利）致意，被視為奧運史上最公開的政治表態及示威。

IOC當時向美國奧委會施壓，命令二人停止以美國運動員身分出賽，並不得入奧運村。美國奧委會本來拒絕，但被IOC時任主席布倫達治（Avery Brundage）威脅將整支美國田徑隊出奧運時，美國奧委會「跪低」將二人逐出該屆代表團。國際奧委會2013年發表聲明：「除了得到獎牌外，兩位運動員（史密夫及卡路士）透過抗議種族歧視獲得更多關注。」

韋冰露開腔炮轟IOC新指引。（Getty Images）

事實上，去年泛美運動會（Pan American Games）亦有運動員在頒獎禮就政治議題表態，美國鏈球女將貝莉（Gwen Berry）奪得金牌後，於頒獎禮亦向天舉拳，為美國黑人人權問題發聲；美國劍擊選手伊保登（Race Imboden）亦在頒獎禮「跪國歌」，二人終被判「緩刑」12個月，若在12個月內再犯將受嚴厲處分，兩人都批評IOC新指引是想滅聲。

「我明白為什麼IOC要制訂這規則，因為他們嘗試要保持『體育還體育』，」貝莉說：「想要觀眾看多國運動員互相競技，但我認為這是一種控制。如果運動員不能自由地表達己見，那只是要人閉嘴。」貝莉又表示自己從不後悔泛美運動會的示威，只是為世上任何受到不公義對待的人發聲。

韋冰露IG直言不會因此沉默。（Meagan Rapinoe instagram）

貝莉早前於泛美運動會頒獎禮時舉起黑人平權手勢。（Getty Images）

韋冰露IG反擊：不會沉默



美國女足隊長韋冰露多年來就多個人權問題積極發聲，對於IOC的「滅聲」指引亦看不過眼，在自己IG story上戴相片抗議，並寫道：「對付示威、抗議行動就如此積極，但我們提出的問題卻從不受重視。我們絕不會保持沉默。」

韋冰露2016年曾響應美式足球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）「跪國歌」，去年奪得女子世界盃後拒絕到白宮見總統特朗普（Donald Trump），又為女子足球員爭取與男球員同酬，就世界盃冠軍獎金分成與美國女足入稟法院告美國足總。