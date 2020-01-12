【街馬2020】歷來首次跑過東隧　徐志堅奪32.195公里冠軍

「香港街馬2020」是自2019年夏天反修例風波後最大型的長跑賽事，7235名跑手今早分別從東區走廊及觀塘繞道起步，其中32.195公里組別跑經東隧，是香港歷來首次有長跑賽事途經這條過海隧道。 近大半年從全馬戰線退下來的徐志堅，以1小時58分54秒奪得32.195公里冠軍，衝線時只險勝一個身位。他賽後說，首跑東隧，感覺新鮮。

對於東隧賽道，徐志堅賽後表示：「第一次跑這條隧道，感覺當然新鮮。但比起西隧，東隧的抽風系統可能略遜，有點侷促，但整體是滿意的，影響不大。」這場比賽最精彩一節肯定是衝線一刻，他與另一名跑手盧善達（Gordon）拍住跑，最後才險勝一個身位，Gordon則奪得亞軍。

徐志堅（右）與盧善達（左）鬥到最後，最終險勝封王。（大會提供）

徐志堅這名前香港華人馬拉松「一哥」，近大半年已從全馬戰線退下，沒再高強度訓練，回歸基礎練習，例如動作、技術、速度，他談及近況：「今天跑完都不太累，加上天氣涼快，整場比賽跑得好順。現在訓練也不會令到自己太疲累，以身體狀態和保持『想跑步』的心態為前提。」

香港歷來首次有長跑賽事途經東隧。（大會提供）

今日賽事是近大半年反修例風波下最大型的長跑賽事，大會錄得7235名跑手參賽。除了32.195公里，亦有10公里組別，孫鎮傑以32分21秒封王。

晨早流流見到寧采臣，小倩、姥姥和黑山老妖在哪？（大會提供）