【網球】細威3年來首冠獎金全捐澳洲賑災　與丹麥甜心的第一次

網球女王莎蓮娜威廉斯（Serena Williams）自2017年1月奪得澳網冠軍後，經歷懷孕、生女、患上產後抑鬱症，復出以來四度打入大滿貫決賽，卻全部只得亞軍，其他賽事也未能奪冠。 踏入2020年，38歲的「細威」終在奧克蘭經典賽一搔三年之癢，成為媽媽以來首嚐冠軍滋味，不過比起自己的事業，她更加關注受山火困擾的澳洲。

向來健碩的「細威」，產後身形暴漲，復出以來一直未見「收身」，加上不時受膝傷困擾，跑動能力遠不及從前。即使如此，憑藉一股永不放棄的毅力，以及技術、力量和經驗，她分別在2018和2019連續兩年晉身溫布頓和美網決賽。

兩年多的努力，始終與瑪莉確特（Mary Court）的公開賽年代24次大滿貫錦標擦身而過，她依然未有放棄，為今屆澳網熱身，她參加WTA奧克蘭經典賽，並在決賽以6：3、6：4直落兩盤擊敗25歲同胞皮古娜（Jessica Pegula），自2017年澳網，時隔3年首度奪冠，也是她第73個WTP巡迴賽錦標。

在2020年有個好開始，滿以為她對今年目標充滿感受，然而此時此刻她最記掛的，是跟奧克蘭僅一海之隔的澳洲。

細威禾琪玩轉女雙（按圖進入）

+ 7 + 6 + 5

她將今次賽事羸得的4.3萬美元冠軍獎金，全數捐贈澳洲山火救援基金：「我在澳洲作賽超過20年，在新聞片段看到澳洲被山火吞噬以及發生的事情、動物和人們失去家園，真的令我很難受。在這個比賽開始的時候，我已決定將所有獎金捐出來。」

從單打賽事外，細威亦夥拍「丹麥甜心」禾絲妮雅琪參加雙打賽事，她們雖在決賽中落敗，卻依然笑容滿面，又一起玩自拍，非常享受比賽。細威自言，「仍能夠健康作賽，我感到幸福。我已打得太耐了，經歷過這麼多之後，我很高興可以繼續做一些自己喜歡的事情。」

今次亦是29歲的禾絲妮雅琪最後一次參加這個賽事。她早前已「預約退休」，本月稍後舉行的澳洲網球公開賽將會是她生涯的告別戰，「莎蓮娜，多謝你跟我一起參加雙打，今次真是充滿樂趣。唯一可惜的是，我們應該早點一起拍檔。」她又表示，奧克蘭一向是她的「福地」，很開心可以用這個有趣方式跟它告別。