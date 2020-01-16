【英超】伊朗局勢升溫勢留英歇冬　阿仙奴或繼曼聯後取消中東集訓

英超今季2月將會迎來首次歇冬，中東成為數支球隊的集訓首選。不過隨中東局勢漸趨緊張，曼聯已表明不會到中東集訓，阿仙奴仍在考慮是否出發，教練阿迪達（Mikel Arteta）表示要等安全報告才作出最後決定。

中東氣候和暖，故英超球隊冬季找地方集訓，都會首選杜拜等城市。不過隨美國空襲殺死伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），中東局勢變得緊張，曼聯近日宣布取消2月歇冬期間到中東集訓，領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）表示全隊會留在歐洲，並會讓球員休息數天。

阿迪達指要等安檢報告才決定是否到杜拜集訓。（Getty Images）

阿仙奴在阿迪達領軍下錄得兩勝兩和一負。（Getty Images）

阿仙奴香港時間2月2日作客般尼，17日就會主場鬥紐卡素，中間有兩周時間休息，原定計劃在鬥「喜鵲」前安排於杜拜進行4日集訓。惟因應最新局勢，教練阿迪達現時指，安檢報告將會主導歇冬集訓能否成行。

阿仙奴仍有其他選擇。（Getty Images）

「球隊上下安全最重要，」阿迪達說：「如果球會安檢報告告訴我們杜拜不安全，我們哪裏都不會去。」

12月上任成為阿仙奴教頭的阿迪達，指球會仍有其他選項，又指當集訓問題解決後，就會知道下一步怎樣走，「現時阿仙奴有2至3個選項」。

曼聯宣布取消到中東集訓。（Getty Images）

阿仙奴歇冬或受英足總盃影響

就算安檢報告向阿仙奴杜拜冬訓「開綠燈」，阿仙奴的「假期」仍有可能受到影響。若「兵工廠」於1月底英足總盃第4圈作客般尼茅夫賽和的話，極有機會於阿仙奴歇冬期間進行重賽。

阿迪達指摘賽會置球員健康於不顧，但球會只能接受這種尷尬的情況。「我們知道賽程比一切都重要，現時最重要的不是保障球員健康。」阿迪達諷刺英格蘭足總說。現時聯賽排第10的阿仙奴今輪將會於主場鬥今季表現突出的「升班馬」錫菲聯。

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