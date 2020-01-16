【學界籃球】漢華大勝聖若瑟重奪港島區冠軍　目標直指精英賽王座

港島區學界D1男子A Grade決賽今天（16日）在灣仔修頓室內場上演，由書相隔12屆再次打入決賽的聖若瑟書院挑戰勁旅漢華中學，不過他們受制於漢華速度型的打法，加上漢華主力陳楚熙今場手感炙熱，個人攻入12分為球隊奠勝，加上伍浩賢稱霸內線，內外兼備的漢華由頭帶到尾，最後以44：26大勝聖若瑟，重奪失落一屆的港島區冠軍！

今天在修頓室內場中，由場內鬥到場外，打氣歡呼聲此起彼落，一方「漢華！漢華！」，另一方則以「St Joe！St Joe！」試圖蓋過對方氣勢，為自己的校隊打氣。

一開局雙方尚在試探的階段，漢華由伍浩賢在籃底得手開始他們於決賽領先的局面。漢華首節得分點平均，潘梓聰、楊文超輪流以速度突破防線建功，反觀聖若瑟受制於漢華的節奏，加上漢華協防奏效，令聖若瑟即使上手亦把握力欠奉，導致他們第1節以4：10落後。

漢華（白衫）在首節已經打出氣勢，以10：4領先。（李澤彤攝）

漢華主力陳楚熙（左）在第2節更是無人能擋，他個人單節連續轟入10分，助球隊在上半場已擴大分差。（李澤彤攝）

漢華在第2節進一步擴大分差，陣中得分主力陳楚熙於今節更是大發威，個人內外開弓連取10分以20：12繼續保搏領先優勢。

面對強勢的漢華，聖若瑟未有放棄，楊筌皓仍然盡力組織攻勢，他更挺身而大膽剷籃，雖然未能得手不過博得罰球並命中努力追分；中鋒莫桿皓繼續在內線施壓，屢次封阻阻止漢華的攻勢，可惜仍以12：23完上半場。

陳楚熙（中）上半場的着火表現，令他下半場被對手緊盯防守。（李澤彤攝）

半場易邊後，聖若瑟仍然受制於漢華的逼搶以及快上快落的節奏，令他們主力楊筌皓、胡銘康及莫梓皓消耗大量體力，在回防速度未能趕上，被漢華的林泓愷以身高在內線得手之餘，且常被漢華得分主力陳楚熙及潘梓聰以個人速度剷籃建功。

反觀聖若瑟失誤連連，屢次被漢華乘機大打快攻反擊，加上他們欲憑三分球追分，可惜手風欠佳，第3節僅由楊筌皓與莫梓皓偶有得分機會，以17：33大比數落後完第3節。

聖若瑟的莫梓皓（右）為內線防守重點，他屢次封阻擋下漢華進攻。（李澤彤攝）

漢華VS聖若瑟精彩圖輯（按圖進入）

+ 4 + 3 + 2

雙方鬥到末節，漢華仍未放慢進攻速度，尤其是伍浩賢不斷各聖若瑟的內線施壓，即使在莫梓皓和楊筌皓夾擊下仍然難阻他在籃底得分，漢華在中段已經以42：19大比數領先聖若瑟。

不過聖若瑟仍不放棄，楊筌皓持球推進，兩度突破得手追至23：42，可惜早段失分太多，令他們無法逆轉形勢。漢華在由頭帶到尾下未受考驗，以44：26大勝聖若瑟，重奪失落一屆的港島區D1 A Grade冠軍。

在完場一刻，漢華上下興奮慶祝重奪港島區冠軍。（李澤彤攝）

屈居亞軍的聖若瑟書院球員哭成淚人。（李澤彤攝）

今為漢華今場贏波功臣的陳楚熙賽後笑容滿臉，驚人的表現令他賽後被隊友起哄稱為「MVP」，他卻謙虛說是大家的努力：「我覺得MVP是漢華大家的，自己要保持謙虛，尚要改善許多。」

上半場出色表現的陳楚熙下半場開始被緊盯，令他難有出手機會，「後段我被人緊盯令我少有機會持球在手，後來選擇助攻隊友，今場大家上下都發揮很多。」先過了港島區一關，漢華即將面對的還有精英賽，陳楚熙直言目標只有一個：「目標一定是冠軍，希望藉此證明漢華『係得嘅』！」