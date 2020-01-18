【英超】楊格投國際米蘭至季尾　8年半生涯助曼聯奪最後英超冠軍

「雙紅會」前夕，曼聯出現人事變動。哈利馬古尼（Harry Maguire）獲委任為新隊長後不久，前隊長艾舒利楊格（Ashley Young）正式宣布轉投意甲國際米蘭。 效力紅魔8年多，上過高山落過低谷，楊格感謝曼聯球迷，承諾「未來見」。

隨着曼聯領隊蘇斯克查公開解釋讓楊格離隊原因、馬古尼受命成為新任隊長，楊格離隊只待正式宣布。國米今晨（18日）在官方網頁宣布楊格以150萬歐元轉會費加盟，簽約至6月底，屆時決定是否續約一季。楊格成為歷來第三位披上「藍黑」戰衣的英格蘭球員，將穿起15號球衣。楊格表示加盟國米，感覺神奇，期望追上「紅魔」名宿恩斯在國米的表現：「恩斯是傳奇，如果能追上他的步伐，將會非常欣喜。我希望球迷知道，成功即將回歸國米，所以我來了，希望助球隊達到目的。」

足總盃第三圈作客狼隊，成為楊格（右）在曼聯的最後一戰。（Getty Imgaes）

To the United fans: every time I walked on the pitch wearing your shirt I gave you my all. Thank you for your support during the highs and the lows. I leave as one of you, see you again in an away end soon 🤘🏾 pic.twitter.com/SyQFrwIilo — Ashley Young (@youngy18) January 17, 2020

楊格在個人Twitter亦連發多帖，感謝曼聯與「紅魔」球迷。他稱在紅魔有機會與傳奇球星及偉大領隊並肩作戰，且擔任隊長及贏取錦標，「感謝讓我在8年半時光裏，成為你們故事的一部份」。他又向球迷表示每次披甲，都為球隊傾盡全力，感激在高低起伏中的無間支持，「我作為紅魔一份子離開，很快會再見，在作客區上」。

楊格將穿上15號球衣。（國際米蘭官方網頁）

楊格穿上國際米蘭球衣，與球會歷來獎盃合照。（國際米蘭官方網頁）

楊格成為阿歷斯山齊士及盧卡古，本季第三名從曼聯轉投國米的球員。蘇斯克查昨指楊格今夏將屆35歲，曼聯沒有打算提供兩年合約，「如有地方提供兩年合約，我認為該讓他選擇」，並讚許楊格在紅魔8年半的表現。楊格於2011年夏天轉投曼聯，上陣261場射入19球，助球隊奪得英超、歐霸盃、足總盃及聯賽盃各一次。

曼聯上次奪得英超冠軍是13年，楊格（上）當時在陣但季尾重傷，要由艾拉（下）「協助」慶祝。（Getty Imgaes）

曼聯將於本周日晚作客聯賽保持不敗的利物浦，近况不俗的前鋒拉舒福特早前受傷，大有機會缺陣。而利物浦，中堅祖爾麥迪比膝傷終告痊癒，有機會列入大軍名單。「紅軍」主帥高普卻為來季煩惱。事關來年在喀麥隆舉行的非洲國家盃，或因天氣因素而從7月調回1月開賽，若然成真將會大大影響利物浦在季中的兵源，「如果要考慮收購球員，這將是一大考慮因素」。

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