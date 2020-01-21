【F1】新賽季未開傳聞滿天飛　平治欲離場　主席謀頂手組新軍？

F1 2020年賽季仍未開始，但對2021年的傳聞已經滿天飛。最近德國傳媒傳出，平治車隊主席禾夫（Toto Tolff）將於2021年與加拿大富豪史杜爾（Lawrence Stroll）收購平治F1車隊。由於老史杜爾最近收購英國車廠Aston Martin，若果平治F1車隊收購成功，「銀箭」隨時變成Aston Martin。

一切傳聞始於禾夫被傳或會成為F1最大股東Liberty Media的CEO，亦即是F1行政總裁，全面掌控這個車壇最大型賽事。不過，此事惹來平治死對頭法拉利不滿，要求禾夫離開賽事3年才上任CEO。禾夫後來否認加入Liberty Media的傳聞，與Racing Point班主、車手史杜爾（Lance Stroll）的父親過從甚密，惹來更多傳聞。

禾夫曾被傳會成為下任F1總裁。（Getty Images）

平治自2014年起盡攬每年車隊冠軍。（Getty Images）

據德國資深賽車記者Ralf Bach報道，禾夫與老史杜爾有意收購平治F1。老史杜爾最近亦與英國車廠Aston Martin拉上關係，英媒指他將在這間車廠注資2億鎊，成為車廠股東之一。老史杜爾可將Racing Point隊名改為Aston Martin，但Bach指Aston Martin以車隊身分參戰F1，代價或會是平治車隊。

平治2021年還會否留在F1仍是未知之數。（Getty Images）

前F1總裁艾利史高早前又為傳聞火上加油：「如果平治離開F1，只以引擎供應商留在F1圈中，Toto當然想預留後路。」平治離開F1的傳聞早已響起，但有報道指他們仍未簽下2021年協議，令人認為他們開始考慮是否仍要為這個比賽「燒錢」。不過，有指現時仍有多支車隊未簽下協議，所以平治脫出F1之說「水份極重」。

有指平治參戰電動方程式後，有意避重就輕只以引擎供應商留在F1。（Getty Images）

Bach指出，萬一平治真的撤出F1，禾夫將會與老史杜爾聯手收購這支車隊，到時不會繼續使用這間德國老字號車廠名字作隊名，將會改用Aston Martin，屆時「銀箭」將會成為「綠箭（英國賽車傳統專用的British racing green）」。不過，Aston Martin會否自己製造F1的混能引擎？會否出現英國廠隊使用德國車廠引擎？老史杜爾會否放盤賣Racing Point？這些傳聞引起不少疑問，相信只有車隊簽下協議，才會有更多實質發展。