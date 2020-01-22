【偷情去睇波】厄瓜多爾男球迷球場激吻小三被斷正　事後發文道歉

帶小三去偷情，千萬別要去看足球比賽。 上周末一場厄瓜多爾的球賽，直播鏡頭突然影到看台上有對男女熱吻，但當兩人發現上鏡後，馬上彈開，彷彿互不相識的模樣。這段短片在網上廣傳，男事主在社交網站承認出軌，希望太太原諒。

上周末一場厄瓜多爾比賽，由SC巴斯隆拿對SC迪爾芬，一段姦情曝光。在比賽直播期間，鏡頭影上看台，見到一名身穿SC巴斯隆拿上衣的男球迷，攬住身邊的伴侶，情到濃時，不禁親吻。

唇分後，男球迷仍然露齒而笑，樣子十分滿足，但當他見到自己上鏡後，臉色一變，馬上放手，左右顧盼，扮作不認識身邊女伴。10秒之內，由熱情親吻到冷漠陌生，這段片段在網上廣傳。網民估計這名男球迷出軌，帶小三到球場看比賽兼親熱，怎料姦情竟在鏡頭前曝光，所以馬上變臉。

Lo bueno que a nadie le importa y nadie vio el Barcelona vs Delfín 😅😅😅 pic.twitter.com/9iil0cwlgP — El Moreño (@NRiveramelo) January 19, 2020

網民確是神機妙算，這名叫Deyvi Andrade的男球迷其後在社交網站發長文，承認出軌，希望太太原諒，他這樣寫：「最後，我要捍衛自己的名譽以及男人的尊嚴。」

「我們都錯了，我們都悔改了，多謝那些叫我去教堂的人，如果我去了，我可以修補我的家庭。沒有人可以破壞我的形象，上帝是強大的，我知道那些批評我的女人，她們都會出軌，但仍在這裏說三道四。」

之後，Deyvi Andrade向太太道歉：「我想回到你的身邊。我真的很抱歉，這是我出來公開發聲明的原因，我希望你能夠原諒我。我真的很沮喪，但我很希望你可以回心轉意。」