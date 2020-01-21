【英超】曼聯雙紅會圍球證遭英足總起訴　加利仔：雲迪積克沒犯規

「英超雙紅會」比賽期間一度發生爭議，利物浦中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）頂波時與曼聯門將迪基亞（David De Gea）碰撞，羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）其後的入球被VAR推翻，期間「紅魔」多名球員包圍球證，英格蘭足總周二（21日）決定起訴曼聯未能在賽事進行期間管束球員。

事發於24分鐘，領先一球的利物浦開出角球被曼聯球員頂走，穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）禁區頂嘗試補射卻「撻Q」，皮球飛入小禁區，雲迪積克背向龍門起跳，與出迎的迪基亞發生碰撞，沙迪奧文尼（Sadio Mane）執漏後傳給法明奴，該名巴西射手妙射破網。

VAR判雲迪積克「衝龍」在先，所以法明奴入球無效。（路透社）

迪基亞在利物浦入球後十分生氣，與球證激烈理論被罰黃牌。（路透社）

「紅魔」球員即時衝向球證理論，迪基亞尤其憤怒，激動地向球證手指指高聲呼喝，最後被球證保臣（Craig Pawson）罰黃牌。

VAR重看比賽片段後，決定VVD犯規在先，入球無效，但迪基亞的黃牌仍生效。雖然這入球被推翻，但曼聯最終輸0：2，英格蘭足總周二決定起訴曼聯，指他們未能在比賽中好好管理球員行為，暫時未知會有什麼處分。

球證保臣為利物浦大戰曼聯執法。（路透社）

加利仔：VVD沒有犯規

「紅魔」得到VAR的「幫助」，不用在25分鐘內落後兩球，但他們下半場補時階段被沙拿射入奠勝一球，終以0：2落敗。不過曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）認為，雲迪積克未有犯規。

這名「紅魔」一代右閘於天空體育（Sky Sports）直播期間時說：「他們（曼聯球員）認為VVD侵犯了迪基亞，但我一開始就覺得這絕對不是犯規，反而是迪基亞接不住皮球。」

重溫事發經過（可跳到0：13開始）

加利尼維利認為VVD沒有犯規，覺得法明奴入球應該維持有效。（Getty Images）

「VAR主要是看雲迪積克有沒有舉起手臂，」尼維利續道：「我不認為VVD犯規了，他未有舉起手臂，看準皮球起跳。」

他又認為是迪基亞的問題才會引起爭議：「我們之前都見過這樣的情況，迪基亞出迎被對手挑戰時一定要表現得更強勢，我認為是他把皮球丟了。接觸十分輕微，要是我作為進攻球員遇上這種情況，我不會預期被吹罰。」