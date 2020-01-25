【女生自強】超越男生的「大三元女王」　憑一己之力成為傳奇

說到近年球壇的「大三元」代表，NBA球星韋斯保克、當錫或勒邦占士當之無愧。近期美國大學女子球壇出了一名「大三元機器」，她僅以121場NCAA聯賽完成22次「三雙」，實力出眾，連勒邦占士及史提芬居里等多名NBA巨星都開腔讚歎。高比拜仁更在ESPN節目中，詳盡分析這名22歲女生的打法。 她叫莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）。

一切追溯至2012年，那時候莎賓娜入讀米拉蒙特高中（Miramonte High School），3年高中上陣128場賽事勝出119場，莎賓娜共轟入2606分，更以769次助攻、549偷球及21次「大三元」在校中留名青史。畢業一刻，莎賓娜只有18歲。

莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu），22歲身高1.80米打法全面，僅以121場NCAA聯賽完成22次「三雙」。（Getty Images）

在焦點下成長的莎賓娜入讀俄勒岡大學（University of Oregon），「Sabrina Ionescu」在美國日漸變得赫赫有名。大學首年場均14.6分、6.6籃板及5.5次助攻，7次「雙雙」、4次「大三元」讓她成為當屆美國籃球專欄聯盟最佳新秀。

莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu），高中時期已打出名堂，更取下高中賽最有價值球員獎項。（Getty Images）

其後莎賓娜速速成為俄勒岡大學的超級重心，2017至2019年兩季造出14次「大三元」。縱使一直未能為學校取下冠軍，但這名得分後衛「三雙」表現，全面而攻守兼備，不僅在大學界享負盛名，更引來NBA球星注視。

莎賓娜入讀俄勒岡大學後成為球隊超級重心，2017至2019年兩季造出14次「大三元」。（Twitter）

去年高比拜仁在ESPN節目「Detail」，深入拆解莎賓娜的單擋，並指這名「大三元機器」與隊友配合的「再單擋」，正正就是她的最強殺着。高比拜仁指，莎賓娜在擔任中鋒的隊友前，作首次單擋後作勢入切，其隊友隨即轉邊再次單擋，莎賓娜利用靈巧的控球快速轉向。然而，原本栽守住中鋒的敵將被逼上前補位，卻形成一種「假雙單擋」狀況，因此營造了兩層掩護，讓莎賓娜繞過下輕鬆得分。

去年高比拜仁在ESPN節目「Detail」，就莎賓娜的單擋運用深入拆解。（網上截圖）

高比拜仁表示，莎賓娜利用靈巧的控球快速轉向，然而原本守住中鋒的防守者被逼上前補位，但卻形成一種「假雙單擋」狀況。（影片截圖）

或者大家好奇，莎賓娜的助攻及籃板能力從何而來？莎賓娜曾在美國《華盛頓日報》透露，與男孩打球是她自強的原因：「自小就經常與男生打球，但他們從來不會把球傳給我，所以我了解到一個現象就是，搶籃板是唯一途徑讓我能接觸到皮球。」

「被拒」經歷一直困擾着莎賓娜，初中時期校內因人數不夠而不設女子籃球。那時候莎賓娜大膽要求加入男子隊，卻換來老師一句「你要玩的，應該是毛公仔」。

高比拜仁可謂是莎賓娜的「粉絲」，除了對她深入分析，高比亦多次帶同女兒觀看俄勒岡大學的賽事。（Twitter）

莎賓娜的「大三元」實力更獲勒邦占士認證。（Twitter）

性別歧視？冷嘲熱諷？莎賓娜沒有理會，就如以往搶籃板一樣，她到處招攬女成員。縱使最後得來的是一群大姐姐，那時候身形相對地較矮小的莎賓娜卻因而練出廣闊的傳球視野。「為能參與比賽及正面影響賽果，就得找方法證明自己，初中時我明顯是體型細小的球員，比起得分，助攻更有效率。」

莎賓娜2018年更代表美國女子籃球出戰FIBA 3x3世界盃，最終取下金牌。（Twitter）

莎賓娜攻入生涯最高的37分片段 ▼

得分、助攻、籃板兼備，去年的NCAA賽事完結後，外界一直盛傳莎賓娜會提早畢業參與WNBA選秀。惟這名學界球星卻選擇了情義，為完成團體的目標，莎賓娜今季將繼續為俄勒岡大學爭取冠軍。至今121場NCAA聯賽完成22次「三雙」，遠遠超越男子球員2015年的13次紀錄。

莎賓娜至今121場NCAA聯賽完成22次「三雙」，成為NCAA史上（包括男子組）首人。（Twitter）

就如史提芬居里所說，「她憑着自己的能力，已成為傳奇」，今季畢業的莎賓娜勢成為2020年WNBA選秀狀元。餘下的大學生涯，她除了向NCAA冠軍進發，這名「大三元機器」亦希望衝擊新紀金錄。她距離史上首個大學生涯（包括男子組）2000得分、1000籃板、1000助攻的球員新紀錄，只差96籃板及28助攻。

誰說女生就一定要玩毛公仔？