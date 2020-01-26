【足球】英國YouTuber半年拍攝瘋狂起腳逾1500次　網民只批評一人

英國一名YouTuber 「ChrisMD」早前於自己的頻道上載影片，統計自己過去半年射超過1500球中，有多少球會是「世界波」級數。影片出街後，網民未有批評其射術，反而批評另一個「片中人」。

ChrisMD指這個主意起源於2018年自己接受足踝手術後，花了好一段時間接受物理治療，令傷癒的右腳重拾力量。他在影片開頭更開玩笑說「要炮製10個值得打入普斯卡斯獎2020的入球」，雖然失敗了，但仍有10個自己滿意的入球。

ChrisMD用半年時間拍攝自己去年的最佳10個入球。（網上圖片）

入球確實不少，但ChrisMD亦有不少射門射得離行離列。（網上圖片）

當23歲的ChrisMD完全康復後，即時就開始了拍攝，首日頭20分鐘還不錯，但其叔叔及朋友之後搶了Chris的鋒頭，他於是用「硬Cut」方式，不讓他們看到自己的漂亮入球報復。

由6月開始拍攝，Chris的狀態慢慢提升，雖然如此，但亦多次射得「離行離列」。

1500個入球中確實有不少靚波。（網上圖片）

批評門將只是「執波仔」

ChrisMD這6個月期間亦有其他Projects，他將這些射門亦計算在內，最終總共埋門1526次，從中找出10個自己最滿意的入球。

影片推出後，不少網民留言都指守門員只是「擺設」，主要任務是幫手執波，更有人留言說：「This man can't even save a word document.」

網民批評幫ChrisMD拍片的門將沒多大用處，但他確實亦有撲出主角的射門。（網上圖片）

不過在影片中可看到，無論是其父親還是該名叫Ollie的守門員，都有作出撲救。二人明顯都未有受過門將訓練，要他們作出職業級「神救」有點苛刻。

Chris於影片中多次射門中楣，有網民笑他「玩射楣大挑戰一球不中，正常射門卻中過不停」。無論如何，這條影片可謂十分成功，12月上載至今已累積近300萬次收看。

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