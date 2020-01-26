【英超】錫菲聯門將軒達臣表現出色　英媒指無意回曼聯

錫菲聯門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）今季表現出色，但面臨季後租約期滿，需要重返曼聯，屈居正印門將迪基亞（David De Gea）之後。 英國傳媒指，這名22歲英格蘭門將無意返曼聯，若要他重返奧脫福，條件只得一個。

《曼徹斯特晚報（Manchester Evening News）》日前指出，2011年成為曼聯青訓一員的軒達臣，無意在季後重返奧脫福，希望得到更多上陣機會，不欲與迪基亞及現時後備門將羅美路（Sergio Romero）爭位。

軒達臣今季表現出色。（Getty Images）

迪基亞今季表現中規中矩，但偶有「蝦碌」。（Getty Images）

今年29歲的迪基亞今季表現中規中矩，比賽期間曾數次出現「蝦碌」。他去年9月與「紅魔」已續約到2023年，周薪更加到30萬英鎊。

至於後備門將羅美路已32歲，與曼聯合約到下年結束，但曼聯擁有他和迪基亞二人續約多一年的選擇權。英媒指，軒達臣無意返曼聯，除非「紅魔」保證他可以得到首席門將位置。不過，有迪基亞在陣，相信曼聯不會向軒達臣作出任何保證。

英媒指軒達臣歸隊條件是坐正曼聯門將位置。（Getty Images）

錫菲聯有意再借一季

雖然返曼聯等同長坐後備，但軒達臣並非沒有出路。錫菲聯領隊韋達（Chris Wilder）最近表示，有意來季繼續借用軒達臣，但對永久轉會就表現得斬釘截鐵：「肯定不會買斷軒達臣，這是絕不可能發生的，他的未來在曼聯，對此我毋庸置疑。如果我們有這樣的機會，那金額一定大得驚人。」

羅美路2021年後能否繼續留低仍是未知之數，故曼聯定必想留住軒達臣，讓他在2021年後回到奧脫福，準備好接班。

軒達臣去年助錫菲聯升班。（Getty Images）

軒達臣自2011年成為曼聯青訓後，他一直未有為「紅魔」出過場，自2015年「畢業」後，他輾轉被借到史托港、甘士比、梳士貝利，他在2018年被外借到錫菲聯，成為球隊升班功臣之一，今季與球隊一起升上英超，繼續保持高水準發揮，現時與李斯特城的卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）、屈福特的賓科士打（Ben Foster）及般尼的尼克普比（Nick Pope），同錄得8次不失球紀錄冠絕英超。