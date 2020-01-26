【意甲】艾舒利楊格國米地標戰神助攻　二五仔入波遭卡利亞里逼和

34歲的艾舒利楊格（Ashley Young）今年1月被曼聯清走，超低價賣到國際米蘭。 不過如著名電影《國產凌凌漆》內裏的「金鎗人」所說：「就算係一張廁紙、一條底褲，都有佢本身嘅用處」，A楊到國米迎來新開始，地標戰對卡利亞里，他用了29分鐘就交出助攻，獲外國傳媒激讚。

楊格今冬結束與曼聯8年賓主關係，150萬歐元轉投國際米蘭，成為歷來第三位披上「藍黑」戰衣的英格蘭球員。

披上15號球衣，楊格周日主場鬥卡利亞里獲得正選資格，在教頭干地（Antonio Conte）的3-5-2陣式中出任右翼衛，踢了差不多半小時就有表現機會。

楊格地標戰交出助攻。（Getty Images）

楊格右路傳中助攻馬天尼斯，無論高度、弧度及落點都恰到好處。（網上圖片）

楊格29分鐘於卡利亞里禁區右邊控球在腳，作勢斬中後等隊友與他「疊瓦」，拉開守將距離之際出波，無論高度、孤度及落點都恰到好處，國米前鋒拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）輕鬆跳起一頂入網，國米領先1：0。

足球網站將楊格助攻比喻為「全盛時期」的碧咸。（網上圖片）

楊格「地標戰」就交出助攻，英國傳媒紛紛報道，足球網站《Sportbible》的官方facebook專頁出post時，更以一句「艾舒利楊格離開曼聯，突然間就變了全盛時期的碧咸」來形容其表現。

楊格與國米的合約只得6個月，但合約有球會選擇續約的選項。

本身為國米借將的尼恩高蘭為卡利亞里追回一分。（路透社）

尼恩高蘭倒戈國米扳平

可惜的是，楊格「地標戰」未能得到完美結局，由國米外借到卡利亞里的中場尼恩高蘭（Radja Nainggolan），78分鐘禁區外施射，射破漢丹洛域（Samir Handanovic）十指關，入球功臣馬天尼斯完場前更吞下兩黃一紅被逐，終以1：1完場各得一分。