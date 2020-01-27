【高比拜仁墜機亡】美媒：NBA球星kobe bryant直升機失事意外身亡

據美國傳媒《TMZ Sports 》報道，退役NBA巨星高比拜仁（Kobe Bryant），乘直升機墜機身亡，終年41歲。《洛杉磯時報》及CNN其後都有報道這宗死訊，震驚美國。 ESPN知名記者Adrian Wojnarowski引述消息人士表示，高比拜仁當時與次女Gianna一同前往一個籃球比賽，同機尚有另一參賽者及一名家長。連同機師在內，機上五人全部罹難。

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《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）引述洛杉磯縣警長部門一名指揮官報道，高比拜仁墜機意外發生在洛杉磯當地時間星期日上午近10時，當時他乘搭直升機，在卡拉巴薩斯（Calabasas）山上遇到濃霧，直升機墜毀後着火，高比拜仁因此死亡。

報道指，墜機後的熊熊大火，令消防人員和緊急救援人員很難進入機內救援； 現場消息人士說，他們相信有多人死亡，但具體人數尚未清楚。墜機地面沒有樓房或道路。美國聯邦航空局發言人艾倫．肯尼澤（Allen Kenitzer）表示，該局和國家運輸安全委員會正在調查中。

《TMZ Sports 》報道確定高比拜仁死訊。報道指，他當時至少與三人一同乘搭私人直升機，墜機後直升機着火，機上五人全部死亡。他的妻子Vanessa Bryant並沒有在機上。報道引述目擊者稱，在直升機墜下前，聽到引擎有濺水聲。

高比拜仁一直使用直升機出行，這可以追溯到他為湖人隊效力時。

洛杉磯縣警長部門在Twitter公布發生墜機意外，機上五人均死亡，但沒有提及高比拜仁。（Twitter截圖）

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Twitter最後推文：恭喜勒邦占士

高比拜仁的官方Facebook尚未有消息公布，但不少球迷已留言，半小時內約有近千個留言，有人留言「不是真的」、「不能相信」、「我已心碎」等等，願他安息。

高比拜仁在意外前15小時，在Twitter發布帖文，恭喜勒邦占士（Lebron James）歷來在NBA得分，超越了他，成為史上第三位。推文寫道：「Continuing to move the game forward@KingJames. Much respect my brother #33644」

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020

ESPN知名記者Adrian Wojnarowski引述消息人士表示，高比拜仁當時與次女Gianna一同前往一個籃球比賽，同機尚有另一參賽者及其家長。