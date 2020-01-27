【高比拜仁墜機亡】生涯屢破紀錄　不朽的得分力　廿載經典永存

單場81分﹑謝幕戰的60分，相信不少高比拜仁（Kobe Bryant）的球迷仍然歷歷在目。高比與愛女Gianna因直升機失事突然離世，震驚世界球壇，令世界各地的球迷傷心不已。雖然高比離開人世，除了他的「黑曼巴」精神長存外，他在球場上亦留下不少紀錄。

若果米高佐敦是8﹑90年代的NBA代表人物，在1996年加入NBA的高比拜仁，往後成為千禧年代的代表人物亦當之無愧。高比在2016年最後一次披起湖人球衣上陣後退役，豈料如今與愛女Gianna一同離開人世，結束其精彩又短暫的一生。

高比罕有以高中生身份直入選秀，甫加入聯盟起，便不斷打破各項紀錄，以18歲158日之齡成為NBA史上最年輕的正選球員，而他在生涯中合共攻入33,643分，最近才被勒邦占士超越，成為史上第4高得分的球員。高比曾打破多個最年輕球員的累積得分紀錄，但近年亦同樣被占士擁有。

高比拜仁的得分能力無庸置疑，曾經在單場轟入81分。（Getty Images／資料圖片）

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高比為湖人效力二十載，是當今球壇罕見的「One Club Man」，他與湖人經歷高低起伏。高比與「巨無霸」奧尼爾搭檔，在2000至02年間為湖人連贏3年總冠軍，創下湖人盛世，但奧尼爾在2004年離隊後，湖人亦以高比拜仁成為重建的重心。雖然球隊與總冠軍無緣，但高比展露其強勁的得分能力，在2005/06球季的常規賽交出場均35.4分的生涯最高。

湖人在重建後，終在2007/08球季返回競爭行列，並再度殺入總決賽，可惜不敵當時有「三巨頭」的塞爾特人，屈居亞軍。高比帶領湖人捲土重來，在及後兩個球季奪得生涯第4及第5隻冠軍指環，亦兩度成為總決賽最有價值球員，而高比亦是史上首名球員連續3季季後賽交出超過600分的球員。

高比拜仁曾為湖人五奪總冠軍。（Getty Images／資料圖片）

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名宿張伯倫的單場轟入100分，至今依然無人可破，而高比卻是最接近他的人。在2006年1月與速龍的常規賽，高比一人狂轟81分，是千禧後單場得分最高的紀錄。高比亦曾「以一敵五」，在05年底的一場常規賽中，在首三節一人攻入62分，比對手獨行俠全隊的61分仍要高1分。

高比曾經在2003年2月的14場賽事中，單月10場及連續9場「40+」的得分紀錄，在07年3月更曾連續4場交出50分或以上的誇張紀錄。

當然，近年最令人印象深刻的，必定是在生涯最後一仗賽事，轟入60分向球迷告別，亦創下最年長球員（37歲234日）單場攻入60分的紀錄。

高比拜仁在生涯最後一仗交出60分，向球迷道別。（Getty Images／資料圖片）

Kobe職業生涯獎項及紀錄

2次奧運金牌（2008, 2012） 5次NBA總冠軍（2000, 2001, 2002, 2009, 2010） 2次NBA總決賽最有價值球員 （2009, 2010） 1次NBA常規賽最有價值球員 （2008） 18次入選NBA明星賽 (1998, 2000至2016) 4次明星賽最有價值球員 （2002, 2007, 2009, 2011） 2次得分王 （2006及2007） 1次明星賽入樽賽（1997） 洛杉磯湖人史上得分最多球員 職業生涯得分33643分（平均每場得分25.0） 職業生涯籃板球7047個（平均每場籃板5.2） 職業生涯助攻6306次 (平均每場助攻4.7次)