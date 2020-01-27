【高比拜仁墜機亡】獨行俠班主古賓證實　高掛24號球衣紀念Kobe

NBA球隊達拉斯獨行俠宣布，會將24號球衣退役。雖然昨日離世的高比拜仁（Kobe Bryant）沒有效力過獨行俠，但獨行俠班主古賓認為高比是籃球運動的代表人物，所以決定以後不會再有球員穿上獨行俠的24號球衣，向高比表達敬意。

當地時間昨日（1月26日）早上， NBA球隊湖人名宿高比拜仁（Kobe Bryant）在直升機意外中墜機身亡，終年41歲；他的13歲女兒Gianna亦罹難。

高比拜仁球員生涯與獨行俠多次跟交手，跟獨行俠名將奴域斯基惺惺相惜。（Getty Images）

古賓發聲明：

Dallas Mavericks Owner Mark Cuban issued the following statement on the passing of Kobe and Gianna Bryant. pic.twitter.com/Ua41YrvTMZ — Mavs PR (@MavsPR) January 27, 2020

儘管高比拜仁球員生涯20載皆在洛杉磯度過，但獨行俠班主古賓（Mark Cuban）宣布，將會掛起24號球衣。高比球員時代效力湖人，先穿8號球衣，退役前則穿24號。

古賓解釋這個決定：「聽到高比及他女兒去世的災難性消息後，我們都十分震驚及愕然。高比是我們這項運動的大使，他是一個傳奇人物，他是一個全球的偶像。更重要的是，他是個充滿愛心及奉獻精神的好爸爸。」

雖然高比未打過獨行俠，但古賓宣布將Kobe生前在湖人穿過的號碼24號退役。（Getty Images）

古賓續說：「高比的傳奇已經超越籃球，所以我們決定達拉斯獨行俠再不會有24號球員。」古賓還向這次直升機意外的所有遇難者家屬致意，並慰問湖人及高比的球迷。

奴域斯基發文悼念高比：