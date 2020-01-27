【英乙】睇波肚餓點算好？　英乙球迷半場叫外賣順道行善

在球場內食雞脾相信是不少香港球迷的集體回憶，若果球迷在比賽途中肚餓，英格蘭球迷卻有一個別開生面的做法，在英乙的奧連特（Leyton Orient）主場鬥紐波特郡（Newport）半場時，卻出現一架電單車駛進場內。

今輪英乙聯賽，奧連特主場迎戰紐波特郡，主隊在末段連入兩球，結果以2：1擊敗紐波特郡，全取3分，以31分暫列18位。

看似一場普通的英乙賽事，但在半場時卻出現一個罕見場景，在Twitter流傳一段影片，有一架送薄餅外賣的電單車駛進場內，當電單車經過球迷面前時，司機更向球迷們揚手，向場內的其中一名球迷外送薄餅。

外送薄餅的電單車司機，駛經觀眾席時向球迷揚手。（Twitter截圖）

該間薄餅店《Papa John's》其實是英乙聯賽的官方合作夥伴，而奧連特去年在主場的東北看台角落，特意設立8個座位，讓球迷可以一邊享受薄餅，一邊欣賞球賽，而該個小吃角落由慈善組織《EnergyMind Third Dugout》開辦，借此推廣精神健康的重要性。

奧連特與紐波特郡的英乙賽事，在半場期間有一架電單車「突入」。（Twitter截圖）