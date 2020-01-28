【英足總盃】阿仙奴挫般尼茅夫　梅斯達菲受傷　下輪鬥英甲球隊

阿仙奴周二（28日）英足總盃第4圈，憑布卡約沙卡（Bukayo Saka）及尼基迪亞（Eddie Nketiah）的入球，作客以2：1力克般尼茅夫。惟梅斯達菲（Shkodran Mustafi）受傷，中堅位置可用人選所剩無幾。

「兵工廠」5分就由巴卡約沙卡先開紀錄，這名18歲「左路天尊」在禁區邊接應隊友傳送，一腳狂抽中網底入波，開波不久就領先1：0。20分鐘後，這名英格蘭U19左路地波傳中，尼基迪亞入楔輕鬆射成2：0。

沙卡開賽不久就先開紀錄。（路透社）

雖然般尼茅夫終由蘇列治（Sam Surridge）的入球拉近紀錄，但最後仍以1：2不敵阿仙奴，於第4圈「行人止步」。雖然「兵工廠」再過一關，但他們在梅斯達菲受傷需要擔架抬走後，後防傷兵潮盡一步惡化。

尼基迪亞26分鐘再添紀錄。（路透社）

英媒指梅斯達菲被送到醫院，需要接受掃瞄，未知傷勢如何，但看來傷得不輕。阿仙奴現時已有哥林張伯斯（Calum Chambers）、哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac）、基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）因傷缺陣，又有大衛雷斯（David Luiz）在對車路士一戰吞紅需要停賽3場，今仗「坐波監」後仍要停賽兩場。

梅斯達菲受傷，阿仙奴中堅人選愈來愈少。（路透社）

阿仙奴名宿：必須簽後防

阿仙奴現時後防短缺，中堅人選尤其短缺，只剩下柏柏斯達夫普路斯（Sokratis Papastathopoulos）及洛賀丁（Rob Holding）二人，「兵工廠」一代後防基昂（Martin Keown）認為球隊有必要購買後防：「阿仙奴連梅斯達菲都受傷了，看來傷勢不輕。這將會逼使阿仙奴走入轉會市場，以人數看首選一定是中堅，而且人選亦不少。」

英足總亦已為第5圈賽事抽籤，阿仙奴將會作客樸茨茅夫，車路士就會主場迎戰利物浦對梳士貝利的勝方。