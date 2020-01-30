【RIP Kobe】高比父女遺體已尋回　飛行專家：意外本可輕易避免

高比拜仁（Kobe Bryant）和女兒Gianna在直升機墜毀意外中離世，當局公布意外相關更多細節，包括直升機曾在半空盤旋12分鐘，而在墜毀前，直升機曾以不尋常的極高速墮下。

所有遺體尋回 高比身份確認

美國國家交通安全局（NTSB） 交待意外詳情，初步資料顯示，直升機在墜毀前曾以每分鐘2000呎的速度，從海拔1085呎的高度急墜，在撞山前機體完整。

NTSB發言人Jennifer Homendy認為，「這是一次高速急墜，並非尋常的降落速度。」墜機後，直升機的殘骸分散在加州卡拉巴薩斯（Calabasas）一個山谷500至600呎範圍。

美國時間周二（28日）洛杉磯法醫官表示，已全數尋回直升機罹難9人遺體，通過指紋鑒定，調查員確認其中4人遺體身份，當中一人正是高比拜仁。

高比失事直升機支離破碎（按圖進入）

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高比拜仁離開了，留下只有思念（按圖進入）

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專家：意外本可輕易避免

NTSB發言人Jennifer Homendy亦指出，由於直升機需要等候降落，出事前曾在空中盤旋12分鐘，之後機師表示要避過一個雲層向升爬升，未幾即與控制塔失去聯絡。雷達顯示直升機一度飛上2300呎，然後開始向左往下降，9時45分機師最後一次跟控制塔溝通，直升機墜毀後2分鐘當局收到首個911求助電話。

意外發生當日（26日），現場環境非常大霧，能見度極低，洛杉磯警方當天決定所有直升機停飛。有美國傳媒引述飛行專家意見，認為當天根本不適合飛行，意外本可輕易避免，不明白為什麼高比要堅持飛行。不過Homendy指出，警方的直升機型號跟高比拜仁乘坐的Sikorsky S-76B並不相同，無比直接比較，機師當天亦獲得航空交通管制局批准飛行。他表示，初步報告將於10天後公布，詳細報告則需時12至18個月。

高比生前熱愛家庭，他為爭取與家人相處時間，才改乘直升機代步。（Getty Images）

為慳時間以直升機代步

直升機意外不時發生，為什麼高比在內的一眾富豪，仍要冒險選乘？高比生前曾說過，由於洛杉磯市內交通擠塞，他效力湖人時經常在練習後因塞車錯過女兒的學校表演之類，為爭取跟家人相處的時間，他於是開始以直升機往返湖人主場史達普斯中心（Staples Center）。

意外的直升機由高比擁有，他當日正是要送女兒Gianna、他的兩名隊友和家長、以及教練前往比賽，而乘坐直升機，當天他原本會為Gianna的籃球隊擔任教練。

遇難9人身份 Kobe Bryant（遺體已確認） Gianna Bryant（高比次女） Alyssa Altobelli（Gianna籃球隊隊友） John Altobelli（Alyssa父親，遺體已確認） Keri Altobelli（Alyssa母親） Payton Chester（Gianna籃球隊隊友） Sarah Chester（Payton母親，遺體已確認） Christina Mauser（Gianna學校籃球隊教練） Ara Zobayan（直升機機師，遺體已確認）