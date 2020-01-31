【單車】18歲韓國新星訓練期間被車撞死　去年於亞洲青年賽得兩金

18歲韓國單車新星尹世邦（Eom Se-beom）周二在泰國訓練時遇上車禍，被車撞死。尹世邦去年10月在亞洲青年單車錦標賽中贏得兩面金牌，並預計在下月舉行的韓國單車總會頒獎禮上，獲得高中組別的飛躍進步單車手獎。

當地時間星期二（1月28日）早上10時，尹世邦與隊友在清邁府來往沙孟及湄林的公路上訓練，於一個彎位急速落斜時，發生車禍，被一架私家車撞倒地上。私家車在意外後停在路邊，司機位及車頭燈受損。

尹世邦訓練時，教練坐車跟在他後面，但由於事發地點在彎位，教練沒有目睹意外經過。據網上片段，教練及隊友發現尹世邦出事後，馬上為他進行心外壓及人工呼吸急救，可惜這名韓國單車新星送院期間，在救護車上證實不治。

尹世邦及其他青年車手原定由1月18日到2月25日在泰國清邁集訓。18歲的尹世邦是其中一名最具潛質的韓國單車手，他在去年10月年亞洲青年單車錦標賽贏得兩面金牌，保持團隊追逐及個人追逐的兩項亞洲青年紀錄。在2月17日的韓國單車總會年度頒獎禮上，據報他會獲頒高中組別的飛躍進步單車手獎。

泰國警方表示正調查意外經過及原因，呼籲目擊者提供資料，亦希望途中的車輛可以提供行車紀錄片段。