【渣馬2020】比賽名額預留至2021　報名費3月開始退回

武漢肺炎肆虐，體育賽事先後取消，包括最多人參與的香港渣打馬拉松。 賽會今日於社交網站宣布新消息，今年的參賽名額將可預留至2021年，退款則可望於4月前完成。

截至1月31日晚上7時，武漢肺炎於香港已確診12宗，全城瘋搶口罩，港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇更呼籲香港人盡量留家，減少社區爆發的風險。為免人群聚集，政府早前宣布今屆渣打馬拉松取消，賽會表示報名費將全數退回。賽會今天於社交網站宣布最新安排，最受跑手關注的當是今年參賽名額將預留至2021年，但必須為同一比賽距離，至於明年賽事的培報名安排，則有待公布。

渣馬2020因武漢肺炎而取消，賽會今日公布新安排。（資料圖片；馬熙烈攝）

報名費方面，賽會需要8至10星期處理，跑手可望於3月底開始陸續收到退款，預計4月底完成所有程序，至於公益名額跑手，可選擇退回或繼續捐款。另外，有跑手查詢選手包及生肖獎牌事宜，大會表示，選手包將不會派發予參賽者，盡量預留物資到明年使用，生肖獎牌則因於去年完整派發了十二生肖，故今年不設鼠年獎牌。

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